توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة 

الجزائر - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين.

وجاء في البيان أنه : "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 نوفمبر 2019 ، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة /ن.ع.1".

وأضاف أن مفارز للجيش الوطني الشعبي وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت بكل من تمنراست بالناحية العسكرية السادسة وتندوف (الناحية العسكرية الثالثة ، (12) شخصا وحجزت (04) مطارق ضغط و(04) مولدات كهربائية وجهازي (02) كشف عن المعادن، بالإضافة إلى أربعة (04) مركبات رباعية الدفع.

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وحسب ذات المصدر فقد أوقفت عناصر الدرك الوطني بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة من جهتها ، (13) شخصا وضبطت (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة و(229) قرص مهلوس.

ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من الوادي بالناحية العسكرية الرابعة وسوق أهراس (الناحية العسكرية الخامسة) أربعة (04) تجار مخدرات مع حجز (21) كيلوغراما و(800) غرام من الكيف المعالج و(7925) قرصا مهلوسا، كما تم توقيف شخص بحوزته طائرة بدون طيار بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى.