Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة 

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 12:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة 

الجزائر - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين.

وجاء في البيان أنه : "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 نوفمبر  2019 ، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة /ن.ع.1".

وأضاف أن مفارز للجيش الوطني الشعبي وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت بكل من تمنراست بالناحية العسكرية السادسة وتندوف (الناحية العسكرية الثالثة ، (12) شخصا وحجزت (04) مطارق ضغط و(04) مولدات كهربائية وجهازي (02) كشف عن المعادن، بالإضافة إلى أربعة (04) مركبات رباعية الدفع.

 إقرأ أيضا : كشف أربعة مخابئ للإرهابيين بباتنة

وحسب ذات المصدر فقد أوقفت عناصر الدرك الوطني بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة من جهتها ، (13) شخصا وضبطت (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة و(229) قرص مهلوس.

ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من الوادي بالناحية العسكرية الرابعة وسوق أهراس (الناحية العسكرية الخامسة) أربعة (04) تجار مخدرات مع حجز (21) كيلوغراما  و(800) غرام من الكيف المعالج و(7925) قرصا مهلوسا، كما تم توقيف شخص بحوزته طائرة بدون طيار بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى.

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة 
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 12:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.11

العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: نادية مجمج تحتل المركز الرابع في مسابقة رمي الرمح

19.11.11

تيبازة: تفكيك عصابة أشرار متورطة في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية

19.11.11

باتنة : تساقط أولى الثلوج على المرتفعات المحيطة بعاصمة الأوراس

19.11.11

خنشلة: الثلوج تتسبب في غلق محور الطريق الولائي رقم 172 الرابط بين بوحمامة وقايس

19.11.11

وفاة شخص و إصابة 88 آخرين في 65 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع

19.11.11

المنتخب الوطني لكرة القدم: تعيين محمد بوغلالي طبيبا جديدا للمنتخب الوطني

الأكثــر قـراءة

19.11.04

وزارة التربية تحدد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020

19.11.04

معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة النيجيرية نيامي من 6 الى 12 نوفمبر الجاري

19.11.06

مشروع قانون المالية 2020: الزيادات المرتقبة   

19.11.04

وزارة الداخلية تخصص أرضية رقمية لتسجيل المشاريع المبتكرة في مجال المرفق العام

19.11.04

موارد مائية: مشاريع القطاع مستمرة بحسب الأولويات و تسجيل عمليات جديدة في 2020

19.11.05

الاسمنت: طموحات الجزائر تتجه نحو تصدير 6 مليون طن في آفاق 2020