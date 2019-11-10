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بلمهدي: "لا يمكن فصل سياق الخطاب الديني عن الخطاب الوطني"

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 15:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
بلمهدي: &quot;لا يمكن فصل سياق الخطاب الديني عن الخطاب الوطني&quot;

المسيلة - أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، يوم الأحد بالمسيلة، أنه "لا يمكن فصل سياق الخطاب الديني عن الخطاب الوطني".

وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح ملتقى وطني بعنوان : "الثوابت الوطنية و دور المؤسسات الدينية في تعزيزها" بدار الثقافة قنفود الحملاوي بعاصمة الحضنة بحضور إطارات قطاع الشؤون الدينية والأوقاف قدموا من عديد ولايات الوطن و أساتذة مختصين في التاريخ، أن"الانسجام الحاصل بين الخطابين الديني والوطني على مر المراحل التاريخية التي عاشتها الجزائر كثيرا ما نتج عنه نشر الوعي المجتمعي في تجاوز الأزمات والصعاب التي تمر بها البلاد".

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وأضاف السيد بلمهدي في هذا السياق بأن "الجزائر اليوم كما في أي وقت مضى أمام تحديات جسام في بناء مؤسساتها وفق المتطلبات الشعبية التي ترفض وفق تعاليم دينها أي فصل بين الخطاب الديني و الوطني"، كما "لا يمكن فصل الإمام عن مجتمعه بل من مهامه الإسهام في توجيه المجتمع وفق ما يمكنه من المضي قدما في شتى المجالات".

وألح الوزير في هذا الصدد بأن دور الإمام في هذا الخصوص"لا يحتاج الى تعليمات ولا توجيهات من الوزارة الوصية بقدر ما هو نابع عن مبادرات شخصية تدخل في صميم عمل الإمام"، داعيا إلى "محاربة الخطاب الداعي إلى الفصل بين الخطابين الديني والوطني وفق مرتكزات إيديولوجية دخيلة".

من جهتهم، أفاد منظمو اللقاء يمثلون كل من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف وجامعة المسيلة بأن هذا الملتقى يندرج في إطار إحياء الذكرى الـ65 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 و ضمن انفتاح الجامعة على المحيط و البحث في التاريخ خصوصا ما تعلق بالثورة التحريرية المجيدة.

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ويواصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف زيارته إلى ولاية المسيلة التي دامت يومين بوضع حجر الأساس لمشروع بناء مسجد أطلق عليه اسم الشيخ الراحل محمد كتو بمدينة بوسعادة و يعاين مشروع بناء مسجد عمار بن ياسر ببلدية سيدي عامر و يضع حجر الأساس لبناء المدرسة القرآنية / "أم القرى" ببلدية امجدل.

و يختم السيد بلمهدي زيارته لولاية المسيلة بتفقد مشروع توسعة الزاوية القاسمية ببلدية الهامل.

آخر تعديل على الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 16:20
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بلمهدي: "لا يمكن فصل سياق الخطاب الديني عن الخطاب الوطني"
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 15:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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