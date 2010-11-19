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فتح مسابقة لتوظيف 247 قاضي قريبا

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 13:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
فتح مسابقة لتوظيف 247 قاضي قريبا

الجزائر - كشف وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، يوم الاحد بالجزائر العاصمة، عن فتح مسابقة لتوظيف 247 قاضي عن قريب مشددا على ضرورة اعادة النظر جذريا في منظومة تكوين هذا السلك بالنظر الى حساسية المهام الموكلة له.

وفي معرض رده على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الاجراءات الجزائية، قال الوزير أنه هناك مشروع لفتح" قريبا" مسابقة لتوظيف 247 قاضيا مضيفا أن اعادة النظر تدريجيا في منظومة التكوين أضحى ضروريا بالنظر الى المهام الحساسة الموكلة للقاضي.

وأضاف السيد زعماتي بهذا الخصوص أنه "لدينا تجربة مريرة في هذه المسألة لان مهمة القضاء حساسة وخطيرة ولا تنحصر فقط في المعلومات القانونية" لان القاضي ليس بموظف عادي وعليه فان لم يتم الاهتمام بالتكوين الجاد لهذا السلك "فاننا سنمضي نحو المجهول".

واعتبر في هذا السياق أن تكوين 416 قاضي في ثلاث سنوات فقط هو "أمر خيالي وليس جدي" لان القضاء كما قال وقبل أن تكون دراية بالقوانين هي "مسألة أخلاق وسعة تربية" وكذلك امكانيات مضيفا أنه وبالرغم من رفضه للتهم الموجهة للقضاة التي تطعن في كفاءتهم غير أنه "نحن من منحنا لهم الفرصة" على حد تعبيره.

آخر تعديل على الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 19:13
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فتح مسابقة لتوظيف 247 قاضي قريبا
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 13:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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