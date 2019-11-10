بلعابد: يترأس الوفد الجزائري المشارك في الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو

وأوضح بيان لوزارة التربية الوطنية، ان السيد بلعابد يترأس الوفد الجزائري، الذي سيشارك في المؤتمر من 12 إلى 16 نوفمبر، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.
وستنظم الدورة الاربعين للمؤتمر العام لليونسكو في الفترة الممتدة من 12 إلى 27 نوفمبر تحت عنوان "الشمول في التعليم العالي ودوره في تحقيق برنامج التنمية المستدامة" بمشاركة الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، إلى جانب عشرة أعضاء منتسبين، حسب جدول أعمال المؤتمر الذي نشرته المنظمة الاممية عبر موقعها الالكتروني الرسمي.
وستعكف أشغال المؤتمر العام على التفكير ودراسة نهوج جديدة متعددة الأطراف في إطار سلسلة من القضايا الملحة التي تتراوح من التعليم العالي إلى الذكاء الاصطناعي.
وسيتخلل اللقاء، المنعقد للبت في برنامج اليونسكو وميزانيتها للعامين المقبلين، عددا من الفعاليات السياسية تتعلق بمواضع متنوعها أبرزها: "إكساء تعددية الأطراف حلة جديدة مع صناع التغيير الشباب" و"الإدماج والحراك الأكاديمي" و"الدور الذي تضطلع به الثقافة في مجالي السياسة العامة والتنمية المستدامة".
كما سيستضيف المؤتمر منتدى اليونسكو الحادي عشر للشباب وحلقة نقاش بعنوان "أصوات الشباب ومستقبل الذكاء الاصطناعي: هل نسير نحو نهج محوره الإنسان؟"، وسيتم الإعلان عن منشور جديد بعنوان "الإبلاغ عن العنف ضد النساء والفتيات: كتيب للصحفيين".