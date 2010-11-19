جريمة منظمة: توقيف 12 شخصا بتمنراست و شخصا آخر بتيارت

و أوضح البيان أنه و "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 نوفمبر 2019 بتمنراست/ن.ع.6، (12) شخصا وضبطت مركبة رباعية الدفع و (07) مولدات كهربائية و(06) مطارق ضغط، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا (01) وحجزوا (06) بنادق تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة بتيارت/ن.ع.2".
ومن جهة أخرى، ''ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي (50) كيلوغراما من الكيف المعالج ببشار/ن.ع.3، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بسطيف/ن.ع.5، ثلاثة (03) أشخاص وضبطوا (40912) وحدة من الألعاب النارية''.
و على صعيد آخر "تم توقيف (18) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بورقلة/ن.ع.4"، يضيف المصدر ذاته.