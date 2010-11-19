Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جريمة منظمة: توقيف 12 شخصا بتمنراست و شخصا آخر بتيارت

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 12:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
جريمة منظمة: توقيف 12 شخصا بتمنراست و شخصا آخر بتيارت

الجزائر - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت بتمنراست، 12 شخصا مع ضبط مركبة رباعية الدفع و مولدات كهربائية و مطارق ضغط، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا و حجزوا بنادق تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة بتيارت، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، في بيان لها.

و أوضح البيان أنه و "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 نوفمبر 2019 بتمنراست/ن.ع.6، (12) شخصا وضبطت مركبة رباعية الدفع و (07) مولدات كهربائية و(06) مطارق ضغط، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا (01) وحجزوا (06) بنادق تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة بتيارت/ن.ع.2".

ومن جهة أخرى، ''ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي (50) كيلوغراما من الكيف المعالج ببشار/ن.ع.3، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بسطيف/ن.ع.5، ثلاثة (03) أشخاص وضبطوا (40912) وحدة من الألعاب النارية''.

و على صعيد آخر "تم توقيف (18) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بورقلة/ن.ع.4"، يضيف المصدر ذاته.

كلـمات مفتـاحيــة :
جريمة منظمة: توقيف 12 شخصا بتمنراست و شخصا آخر بتيارت
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 12:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.10

افتتاح الطبعة ال10 للمهرجان الثقافي الدولي للرقص المعاصر بالجزائر العاصمة

19.11.10

تصفيات كأس افريقيا 2021 / الجزائر: استدعاء سبانو رحو و حلايمية و زرقان لأول مرة

19.11.10

وفاة ياسر عرفات: الفلسطينيون يحيون الذكرى 15 لرحيل الرئيس الرمز

19.11.10

عرض فيلم "فتوى" المندد بتنامي التطرف في تونس

19.11.10

عرض أول للفيلم الوثائقي "143، شارح الصحراء" من إخراج حسان فرحاني

19.11.10

بلعابد: يترأس الوفد الجزائري المشارك في الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو بباريس…

الأكثــر قـراءة

19.11.04

وزارة التربية تحدد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020

19.11.06

مشروع قانون المالية 2020: الزيادات المرتقبة   

19.11.04

معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة النيجيرية نيامي من 6 الى 12 نوفمبر الجاري

19.11.04

وزارة الداخلية تخصص أرضية رقمية لتسجيل المشاريع المبتكرة في مجال المرفق العام

19.11.04

موارد مائية: مشاريع القطاع مستمرة بحسب الأولويات و تسجيل عمليات جديدة في 2020

19.11.05

الاسمنت: طموحات الجزائر تتجه نحو تصدير 6 مليون طن في آفاق 2020