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المترشح عبد المجيد تبون يكشف عن برنامجه الإنتخابي

  أدرج يـوم : السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
المترشح عبد المجيد تبون يكشف عن برنامجه الإنتخابي

الجزائر - كشف المترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، عبد المجيد تبون، يوم السبت، عن البرنامج الذي سيخوض به الحملة الانتخابية تحت شعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، والذي يتضمن 54 التزاما لتأسيس "جمهورية جديدة".

ومن بين الالتزامات التي تضمنها برنامج السيد تبون "مراجعة واسعة للدستور وإعادة صياغة الاطار القانوني للانتخابات وتعزيز الحكم الراشد عن طريق الفصل بين المال والسياسة"، بالإضافة الى "وضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العمومين".

ويقترح أيضا إدخال "اصلاح شامل على العدالة وعلى التنظيم الاقليمي وتسيير الادارة المحلية وتعزيز الديمقراطية التشاركية".

كما تعهد السيد تبون ببناء "مجتمع مدني حر ونشيط قادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة وتنفيذ خطة عمل للشباب تعتمد على اطار قانوني وتدابير لتسليم المشعل للشباب، بالإضافة الى تعزيز مكونات الهوية الوطنية المتمثلة في الاسلام والعروبة والامازيغية".

وفي الشق الاقتصادي، يلتزم نفس المترشح بتنفيذ "سياسية جديدة للتنمية خارج المحروقات واستبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية بهدف توفير احتياطي الصرف وكذا خلق ومضاعفة الشركات الناشئة، الى جانب تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع اقتصاد البلاد وتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الاجنبي المباشر".

وفي مجال الدفاع والسياسية الخارجية، تعهد ب"ترقية صناعة الدفاع في خدمة الامن والدفاع الوطنيين والتنمية الاقتصادية مع مراجعة الاهداف والمهام الكلاسيكية للدبلوماسية الجزائرية" وكذا "ترقية مشاركة الجالية الوطنية بالمهجر في التجديد الوطني".

 وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال السيد تبون : "أنا مترشح حر وكل من يدعمني فهو مرحب به إلا من يسبح في فلك التيار الاجنبي أو يمس بالثوابت الوطنية"، مشيرا الى ان كافة المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية "لهم نفس الحظوظ والشعب سيختار رئيسه بكل حرية".

كما أبرز ان برنامجه الانتخابي "يتماشى مع الواقع الوطني المعاش ومع مطالب الحراك الشعبي وهو قابل للتطبيق".

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المترشح عبد المجيد تبون يكشف عن برنامجه الإنتخابي
  أدرج يـوم : السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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