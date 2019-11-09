المترشح عبد المجيد تبون يكشف عن برنامجه الإنتخابي -

الذكرى الـ 9 للاعتداء المغربي على أكديم ازيك : همجية الاحتلال زادت من قوة شعب يتوق للانعتاق -

سيلا 24: مدغاسن، حكايات سرية ، نظرات متقاطعة حول أقدم ضريح ملكي -

رئاسيات 12 ديسمبر: خمسة مترشحين سيتنافسون خلال الحملة الانتخابية -

تساقط أمطار غزيرة يوم غد الاحد على العديد من ولايات وسط و غرب الوطن -

جائزة (كاف 2019) للتشكيلة المثالية: 10 جزائريين مرشحين -

بن مسعود: ترقية منتوج الصناعة التقليدية يهدف إلى تطوير هذا النشاط الإقتصادي -

التركيب المحلي للهاتف النقال: إخضاع النشاط إلى القانون العادي للاستيراد -

سيبا 2019: إبرام عدة اتفاقيات شراكة في مجال الصيد البحري و تربية المائيات -

دور السكري بالجزائر العاصمة تعاني من نقائص بشرية ومادية -

الفاو تتوقع إرتفاعا محسوسا للإنتاج العالمي للقمح في 2019 -

سيلا ال24: حوالي مليون و150 ألف زائر للصالون -

تبسة: الإطاحة بشبكة دولية لتهريب العملة -

مكافحة الجريمة: توقيف شخصين وحجز مركبة و ثلاث شاحنات بأقصى جنوب الوطن (وزارة الدفاع) -

رئاسيات 12 ديسمبر: المجلس الدستوري يرفض جميع الطعون ويعلن موافقته على قائمة المترشحين -

وكالة ناسا تكشف عن أول طائرة تعمل بالكامل بالكهرباء -

أدرار: أجواء روحانية متميزة تسود الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف -

المولد النبوي الشريف بغرداية: سكان قصور ميزاب يحيون الإحتفالية في أجواء من التقاليد العريقة -

ألعاب القوى/احتياجات خاصة /بطولة العالم-2019/ (اليوم الثالث): بحلاز (ف32) يهدي الجزائر أول ذهبية -