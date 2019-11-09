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مكافحة الجريمة: توقيف شخصين وحجز مركبة و ثلاث شاحنات بأقصى جنوب الوطن (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 14:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
مكافحة الجريمة: توقيف شخصين وحجز مركبة و ثلاث شاحنات بأقصى جنوب الوطن (وزارة الدفاع)

الجزائر- أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, يوم أمس  الجمعة, بكل من برج باجي مختار وتمنراست , ثمانية أشخاص وحجزت مركبة وثلاث شاحنات معبأة بأكياس خليط الحجارة وخام الذهب  و أغراض أخرى, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, يوم 08 نوفمبر 2019 , إثر عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وتمنراست (الناحية العسكرية السادسة) , ثمانية (08) أشخاص وحجزت مركبة (01) وثلاث (03) شاحنات معبأة بأكياس خليط الحجارة وخام الذهب إضافة إلى سبعة (07) أكياس من مادة النحاس و(04) هواتف نقالة. فيما تم حجز 7000 علبة من التبغ على متن مركبة رباعية الدفع بالوادي (الناحية العسكرية الرابعة)".

وفي نفس السياق, "تمكن عناصر الدرك الوطني بسطيف (الناحية العسكرية الخامسة), من توقيف تاجري (02) مخدرات على متن سيارة سياحية محملة بـ3008 قرصا مهلوسا, في حين تم ضبط 73944 وحدة من الألعاب النارية بكل من باتنة وسطيف (الناحية العسكرية الخامسة)".

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من جهة أخرى, "أوقف مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني ستة (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام (الناحية العسكرية السادسة)  وتيارت (الناحية العسكرية الثانية) وخنشلة (الناحية العسكرية الخامسة)".

آخر تعديل على السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 14:10
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مكافحة الجريمة: توقيف شخصين وحجز مركبة و ثلاث شاحنات بأقصى جنوب الوطن (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 14:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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