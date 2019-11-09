مجلس الأمة يشارك في مؤتمر برلماني إقليمي لإفريقيا مخصص لمسألة اللاجئين

الجزائر - يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة في مؤتمر برلماني إقليمي لإفريقيا مخصص لمسألة اللاجئين, وذلك في الفترة ما بين 11 و13 نوفمبر الجاري, حسب ما أورده يوم السبت, بيان لذات الهيئة التشريعية.

وأوضح ذات المصدر, أن هذا المؤتمر المنظم من طرف برلمان عموم إفريقيا بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين, بعنوان "ايجاد حلول شاملة لوضع اللاجئين: نحو مقاربات برلمانية فعالة", يأتي في إطار "متابعة الميثاق العالمي حول اللاجئين المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2019", حيث أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي لعام 2019 هو بعنوان "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا: نحو حلول مستدامة للنزوح القسري في أفريقيا".

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر محاضرات لخبراء وممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين حول منتدى وميثاق الأمم المتحدة للاجئين, كما سيتدارس المشاركون ضمن حلقات نقاش وجلسات عامة مواضيع عدة من بينها "مقاربات جديدة للأزمة اللاجئين: ايجاد حلول شاملة ومستدامة", "إدماج اللاجئين في برامج ومخططات التنمية الوطنية", "مخيمات اللاجئين: نحو التعايش والإدماج الاجتماعي", "كيفية محاربة الصورة النمطية وكراهية الأجانب" و"كيفية تطوير التشريعات والأطر المواتية".

للإشارة, يتكون وفد مجلس الأمة المشارك في هذا المؤتمر من رئيس الوفد, نائب رئيس مجلس الأمة مليك خديري, إلى جانب عضو مجلس الأمة محمد بن طبة.