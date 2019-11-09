بلمهدي يدعو الى الابتعاد عن الخطاب الذي يزرع التفرقة و الشك لدى الشباب

المدية - دعا وزير الشؤون الدينية و الأوقاف , يوسف بلمهدي, يوم الجمعة بالمدية, الى الابتعاد عن الخطابات التي تدعو الى زرع التفرقة و الشك في أنفس المواطنين.

و بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف و التي نظم بشأنها حفل رسمي بمسجد "النور" بالمدية, صرح السيد بلمهدي أن النبي عليه الصلاة و السلام, " علمنا حب الوطن و الذود عن ديننا الاسلام, و هما عنصران لا يتجزأن و هما متكاملان , ينبغي على كل مسلم السهر على صونهما".

واعتبر السيد بلمهدي أن تطور أي بلد يعتمد على ارادة مواطنيه في خدمته بشكل أفضل وفي حبهم له", داعيا في ذات السياق المواطنين إلى ترجيح العقل وسدادة الرأي من أجل "تجاوز كل الصعوبات التي تعرقل تقدم المجتمع في طريق الصواب".

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وقام وزير الشؤون الدينية والأوقاف, الذي بدأ زيارة عمل وتفقد تدوم يومين إلى ولاية المدية, بوضع الحجر الأساس لبناء مسجد يقع بحي "بزيوش", وسط مدينة المدية, قبل أن يزور معرض خُصّص لفقهاء المدية وعلمائها, ويحضر مراسيم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.