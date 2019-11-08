بلادهان يتحادث مع نائب وزير الشؤون الخارجية التانزاني

دار السلام - تحادث الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، رشيد بلادهان اليوم الجمعة بدار السلام (تنزانيا) مع نائب وزير الخارجية والتعاون الشرق افريقي بجمهورية تانزانيا، داماس ندومبارو.

وسمح هذا اللقاء, الذي جرى على هامش الاجتماع الوزاري ال18 "افريقيا-الدول الاسكندنافية"، للطرفين "باستعراض وضع التعاون الثنائي وآفاق تطويره لاسيما في إطار المواعيد المقبلة للأجندة الثنائية منها الدورة الخامسة للجنة المختلطة للتعاون الجزائري-التانزاني".

وفي نفس الإطار، "اتفق الطرفان على تجسيد زيارة وزير الشؤون الخارجية التنزاني، بالامغمبا كابودي إلى الجزائر بدعوة من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم".

بخصوص التعاون الاقتصادي، سمح اللقاء "باستكشاف قطاعات التعاون المحتملة لا سيما الطاقة و الفلاحة من خلال التأكيد على ضرورة إقامة اتصال بين مجموعتي الأعمال لكلا البلدين قصد تسهيل و تشجيع الاستثمارات و المبادلات التجارية بين البلدين".

كما تطرق الطرفان إلى "كافة مسائل السلم والأمن في افريقيا لا سيما الوضع في مالي و ليبيا" وتم التأكيد على أهمية إشراك أكبر للاتحاد الإفريقي و ورفض التدخل الأجنبي.

وفي هذا الإطار، اتفق المسؤولان على "مواصلة الحوار السياسي والعمل بالتشاور على تحقيق الطموحات المشتركة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين".