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السيد بلدهان يشارك في الاجتماع الوزاري ال18 "افريقيا-الدول الاسكندنافية"

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 17:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات

دار السلام - شارك الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، رشيد بلدهان، بصفته ممثلا لوزير الشؤون الخارجية، اليوم الجمعة بدار السلام (تانزانيا)، في أشغال الاجتماع الوزاري ال18 "افريقيا-الدول الاسكندنافية" المنعقد تحت عنوان "الشراكة من أجل التنمية المستدامة".

وتميزت أشغال افتتاح هذا الاجتماع "بحضور الرئيس التانزاني، جون بومبيه ماغوفولي الذي ألقى خطابا دعا فيه إلى تعاون دولي أكبر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

كما سجل الاجتماع "مشاركة هامة للدول الاسكندنافية كالسويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وايسلندا، اضافة إلى 29دولة افريقية".

تطرقت أشغال الاجتماع إلى "المواضيع المتعلقة بترقية السلم والأمن في افريقيا وتطوير التجارة والاستثمار والخدمات العمومية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة".

وتعد الشراكة بين افريقيا والدول الاسكندنافية آلية تعاون سنوية أسست في 2001، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب في كل من دول افريقيا والاسكندنافية.

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السيد بلدهان يشارك في الاجتماع الوزاري ال18 "افريقيا-الدول الاسكندنافية"
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 تشرين2/نوفمبر 2019 17:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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