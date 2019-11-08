كشف أربعة مخابئ للإرهابيين بباتنة

الجزائر - كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس ببني فضالة (باتنة) أربعة مخابئ للإرهابيين، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، في بيان لها.

ففي إطار مكافحة الإرهاب و"إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بني فضالة بباتنة/ن.ع.5، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 07 نوفمبر 2019، (04) مخابئ للإرهابيين".

و في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي إثر عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وتمنراست/ن.ع6، ثمانية (08) أشخاص وحجزت (59) مولدا كهربائيا و(30) مطرقة ضغط و(03) أجهزة كشف عن المعادن إضافة إلى (04) دراجات نارية و(04) هواتف نقالة. في حين تم حجز (01) مركبة و(6318) لتر من الوقود الموجه للتهريب بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع5."

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وفي نفس السياق، "تمكن عناصر الدرك الوطني بالبليدة/ن.ع1، من توقيف شخص (01) وحجز بندقيتي (02) صيد و(03) كيلوغرام من مادة البارود و(754) خرطوشة من مختلف العيارات إلى جانب معدات ومواد أخرى تستعمل في إعداد وتعبئة الخراطيش".

ومن جهة أخرى، "أوقف عناصر حرس الحدود والدرك الوطني أربعة (04) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تيموشنت"، مثلما أورده المصدر ذاته.