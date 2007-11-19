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الصحفي وليد بورزاح يفوز بالجائزة الأولى لمسابقة "نجمة الإعلام" في فئة الإعلام الالكتروني

  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 19:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 44 مرات
الصحفي وليد بورزاح يفوز بالجائزة الأولى لمسابقة &quot;نجمة الإعلام&quot; في فئة الإعلام الالكتروني

الجزائر - فاز صحفي وكالة الأنباء الجزائرية، وليد بورزاح، بالجائزة الأولى للطبعة الثالثة عشر لمسابقة "نجمة الإعلام" في فئة الإعلام الالكتروني والتي ينظمها سنويا متعامل الهاتف النقال "أوريدو".

وفاز الصحفي بورزاح في المسابقة عن روبورتاج "صحافة الموبايل...هواتف ذكية تزاحم الكاميرات في تغطية الأحداث"، الذي نشر في موقع وكالة الأنباء الجزائرية و الذي تطرق فيه إلى موضوع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تغطية الحراك.

يُشار إلى أن مسابقة نجمة للإعلام تكافئ سنويا أعمال الصحافيين في فئات الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والإذاعة وكذا الصحافة الإلكترونية وتمنح جوائز للفائزين الثلاث الأوائل في كل فئة والذين تطرقوا إلى المواضيع المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي بجميع أبعادها و تطبيقاتها.

وتم تقييم الأعمال الصحفية و انتقاء الفائزين في هذه الطبعة من طرف لجنة تحكيم مستقلة تضم جامعيين ومحترفين من مجال الإعلام و تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

آخر تعديل على الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 20:01
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الصحفي وليد بورزاح يفوز بالجائزة الأولى لمسابقة "نجمة الإعلام" في فئة الإعلام الالكتروني
  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 19:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 44 مرة   شارك

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