Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنصيب نورية بوريحان مديرة جديدة ليومية "لوريزون"

  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 18:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - تم اليوم الخميس تنصيب الصحفية نورية بوريحان مديرة عامة ليومية "لوريزن" الناطقة باللغة الفرنسية خلفا للسيد العربي تيميزار بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي.

وبالمناسبة، ثمن وزير الاتصال المجهودات التي بذلها السيد تيميزار طيلة توليه إدارة الجريدة وتسيير شؤونها بكل مسؤولية واقتدار ما مكنها من أن "تتبوأ مكانة مرموقة في الساحة الإعلامية الوطنية".

وأعتبر أن اختيار السيدة بوريحان، مديرة عامة لليومية التي كانت تشغل فيها كصحفية كان "نظير كفاءتها" ومسارها المهني الذي أهلها لهذا المستوى من المسؤولية التي ستتولاها "تماشيا مع ما تقتضيه الظروف التي تعرفها البلاد" وكذا تجاوبا مع متطلبات العاملين في هذه المؤسسة الاعلامية.

وأضاف القول أن هذا العنوان سيظل دائما من خلال مساهماته "سدا منيعا في وجه من تسول له  نفسه للمساس بحرمة البلاد وبمقوماته".

ومن جهتها، عبرت المديرة الجديدة لليومية عن امتنانها للسلطات العمومية للثقة التي وضعوها في شخصها" مؤكدة التزامها لمواصلة العمل للارتقاء بهذه الجريدة.

كما ثمنت الجهود التي بذلها المدير العام السابق الذي كان بمثابة "مدرسة وقدوة لها في الصحافة".

وثمن السيد تيمزار من جانبه اختيار امرأة لتكون مديرة عامة لليومية التي كان يديرها وهذا  نظير مسارها المهني مذكرا أن السيدة بوريحان، وإضافة إلى عملها بالجريدة كصحفية لعدة سنوات، كانت ضمن الأوائل الذين أشرفوا على إطلاق الموقع الالكتروني لليومية.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب نورية بوريحان مديرة جديدة ليومية "لوريزون"
  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 18:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.07

المجلس الشعبي الوطني: برمجة جلسة علنية إضافية لمناقشة مشروع قانون يعدل القانون 18-15…

19.11.07

زرواطي: تسيير النفايات "تحدي اقتصادي يجب رفعه"

19.11.07

تنصيب نورية بوريحان مديرة جديدة ليومية "لوريزون"

19.11.07

تصدير 60 طن من البطاطس إلى موريتانيا

19.11.07

ملتقى وطني حول مسائل الأمن المروري بالبليدة

19.11.07

كرة السلة- البطولة العربية للأندية سيدات: فوز المجمع البترولي على الفحيص الأردني (60-46) 

الأكثــر قـراءة

19.11.04

وزارة التربية تحدد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020

19.11.06

مشروع قانون المالية 2020: الزيادات المرتقبة   

19.11.04

وزارة الداخلية تخصص أرضية رقمية لتسجيل المشاريع المبتكرة في مجال المرفق العام

19.11.04

موارد مائية: مشاريع القطاع مستمرة بحسب الأولويات و تسجيل عمليات جديدة في 2020

19.11.04

معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة النيجيرية نيامي من 6 الى 12 نوفمبر الجاري

19.11.05

الاسمنت: طموحات الجزائر تتجه نحو تصدير 6 مليون طن في آفاق 2020