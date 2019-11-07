ملتقى وطني حول مسائل الأمن المروري بالبليدة

الجزائر - نظمت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني ''عبد المجيد بوزبيد'' بالصومعة (البليدة)، ملتقى وطني حول مسائل الأمن المروري، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وشارك في هذا الملتقى خبراء ومختصون في مجال الامن المروري، الى جانب مصالح الشرطة للأمن العمومي، حيث تم نقل فعاليات هذا اللقاء عبر تقنية التحاضر عن بعد إلى المفتشيات الجهوية للشرطة --يضيف ذات المصدر-- بهدف "تعميم الفائدة وتوحيد الرؤى ومناهج العمل بما يرفع من مستوى الخدمة الأمنية لكافة مستعملي الطريق".

وتم خلال هذا الملتقى الوطني التطرق الى عدة محاور للنقاش تتعلق بالجانب التنظيمي والإجرائي، إلى الجانب العملي الميداني لمجال الأمن العمومي بما يسهم في "إنجاح برامج التوعية التي تبقى من أقوى حلقات العمل الجواري بإشراك المواطن ضمن المعادلة الأمنية، مما يكفل بسط المزيد من السلامة المرورية على كافة مستعملي الطريق وتفادي الأضرار الثقيلة التي تنجم عن حوادث المرور".

كما تم التطرق إلى محاور ذات الصلة بتعزيز آليات التنسيق مع جميع الفاعلين والناشطين المهتمين بالوقاية المرورية، على غرار الجمعيات والهيئات الرسمية ووسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي الذين أصبحوا "يقدمون قيمة مضافة إلى الجهد الوطني المبذول لمواجهة مآسي الطرقات".