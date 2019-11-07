الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ تدعو إلى مواجهة المحاولات الرامية لضرب استقرار المدرسة الجزائرية  

الجزائر - دعت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ اليوم الخميس الى العمل من أجل مواجهة كل المحاولات الرامية لتهديد مستقبل التلاميذ وضرب استقرار المدرسة الجزائرية.

وأوضحت الجمعية في بيان لها موقع من طرف رئيسها, خالد أحمد, أنها "لاحظت في هذه الفترة الأخيرة محاولات لأفراد يتسترون وراء حسابات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدف الى الزج بالتلاميذ في صراعات سياسوية يائسة يكون الشارع مسرحا لها".

وبعد أن أشارت الى "الظرف الصعب" الذي تظهر فيه هذه المناورات, أكدت الجمعية أن البلاد "في حاجة ماسة الى الاستقرار والهدوء والطمأنينة", داعية التلاميذ الى "التركيز على دروسهم".

كما ناشدت الجمعية أولياء التلاميذ بضرورة "مرافقة أبنائهم في هذه المرحلة المهمة من حياتهم وتنبيههم لما يحاك ضدهم من مكائد ومناورات تستهدف الزج بالمدرسة الجزائرية في صراعات تؤدي الى إلحاق الضرر بالتلاميذ وبمستواهم التعليمي".

وأكدت الجمعية في هذا الاطار "حرصها على حماية أبناء الشعب ومرافقتهم في دراستهم", مجددة ثقتها في "وعي الاسرة التربوية لإفشال مثل هذه المناورات وكذا الاضرابات غير المبررة التي تنظم كل يوم اثنين", والتي تهدف --حسب ما جاء في بيان الجمعية-- الى "المساس باستقرار المدرسة الجزائرية ومنعها من أداء رسالتها المقدسة".