وزير المجاهدين يؤكد على مواصلة كتابة التاريخ الوطني وتوريث قيم أول نوفمبر1954 للأجيال الصاعدة

الجزائر - أكد وزير المجاهدين،الطيب زيتوني ،اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، مواصلة العمل على كتابة التاريخ الوطني و تلقينه للأجيال الصاعدة لتوريثهم قيم أول نوفمبر 1954 ومبادئ الشهداء و المجاهدين.

وقال الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954 ،ميعادي جمال الدين، بمناسبة تنظيم أبواب مفتوحة حول هذا المركز، أن تشجيع الدراسات الأكاديمية و المشاريع البحثية يرمي إلى "بلوغ الهدف الاستراتيجي لوزارة المجاهدين والمتمثل في كتابة التاريخي الوطني وتلقينه للناشئة و الأجيال الصاعدة وتوريثهم قيم ومبادئ الشهداء و المجاهدين ومفاهيم الحرية و السيادة".

وأضاف قائلا " فلا حاضر للأمة بدون ذاكرة ولا مستقبل لها بدون تاريخ الذي هو الحافز الأساسي للتقدم و الرقي وهو القوة الدافعة لتجاوز المعوقات و التغلب على الصعوبات مهما عظمت في كل المجالات وفي كل الظروف".

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وبالمناسبة، تطرق وزير المجاهدين إلى دور المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954،في مجال البحث في التاريخ الوطني وتوثيقه ومساهمته بذلك في الحفاظ على الذاكرة الوطنية من خلال السهر على مراجعة مشاريع الإصدارات و الأعمال قبل طبعها واعتمادها وعرضها وتوزيعها على أوسع نطاق على المؤسسات الجامعية و التربوية والتكوينية ومختلف المؤسسات.

للإشارة، فقد تضمن برنامج الأبواب المفتوحة على المركز، تنظيم معرض خاص بإنجازات المركز في ميدان البحث في التاريخ وتقديم نماذج من الإصدارات التاريخية المنجزة بمناسبة إحياء الذكرى 65 لثورة الفاتح من نوفمبر 1954.

كما تتضمن هذه التظاهرة، التي تمتد فعاليتها إلى غاية 21 من الشهر الجاري، تنظيم ندوة حول نشاطات المركز في مجال التوثيق السمعي البصري منها تسجيل و حفظ الشهادات الحية من صانعي الثورة التحريرية المجيدة و إعداد الأفلام و الأشرطة الوثائقية.