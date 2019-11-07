رئيس الدولة يستقبل رئيس الحكومة التونسية

الجزائر - استقبل رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, السيد يوسف الشاهد, رئيس الحكومة التونسية والمبعوث الخاص للرئيس التونسي قيس السعيد.

وجرى اللقاء بحضور كل من الوزير الأول نور الدين بدوي ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم, إلى جانب الوزير التونسي للخارجية بالنيابة صبري بشطبجي والمستشار لدى الرئاسة التونسية عبد الرؤوف بالطيب.

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وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء, أكد رئيس الحكومة التونسية, أن زيارته إلى الجزائر جاءت "بتكليف من رئيس الجمهورية التونسية قيس السعيد الذي كلفني بتبليغ رسالة صداقة وأخوة ومودة للشعب الجزائري وللقيادة الجزائرية".

وأعلن السيد الشاهد أن الرئيس التونسي سيقوم بزيارة إلى الجزائر "في الأسابيع القليلة القادمة", مشيرا إلى أنه قدم لرئيس الدولة "رسالة من رئيس الجمهورية التونسية يؤكد فيها على أهمية العلاقات التونسية-الجزائرية الاستراتيجية و الراسخة في التاريخ والتي تنزل عند إرادة الشعبين التونسي والجزائري".

ووصف المسؤول التونسي اللقاء الذي جمعه مع رئيس الدولة بـ"الهام جدا خاصة في الفترة التي يعيشها البلدان", مضيفا أن هذا اللقاء سمح بالتأكيد على "ضرورة مواصلة العمل المشترك والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين".

وأشار السيد الشاهد في ذات الصدد, إلى "التحديات الأمنية" في المنطقة, مؤكدا أن "التنسيق مستمر بصفة شبه يومية بين القوات الأمنية العسكرية في تونس والجزائر".

كما تطرق إلى "التنسيق في الجانب الاقتصادي بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وكذا الثقافية بين البلدين إلى آفاق أخرى", معربا عن "تفاؤله" بتطور العلاقات الثنائية في المستقبل.

للإشارة, فإن رئيس الحكومة التونسية كان قد شرع صباح اليوم في زيارة رسمية إلى الجزائر.