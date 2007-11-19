توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما 89 كلغ من الكيف المعالج بالبليدة (وزارة الدفاع)

رئيس الدولة يستقبل رئيس الحكومة التونسية، المبعوث الخاص للرئيس قيس سعيد -

﻿الموقف الثابت للجيش الوطني الشعبي نابع من إيمانه بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر -

رئيس الدولة يستقبل رئيس الحكومة التونسية -

وزارة الاعلام الصحراوية: لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية -

الجزائر تاريخ آخر للاستقلال أو نظرة أخرى عن الحركة المصالية -

العراق: متظاهرون يغلقون مدخل ميناء (أم قصر) بعد إعلان استئناف العمل به -

مجلس الأمن يرحب باتفاق الرياض حول اليمن -

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بورقلة: عادات راسخة لدى العائلات الورقلية -

نواب البرلمان يطالبون بإعادة النظر في الضريبة على الدخل لبسط نظام ضريبي عادل -

توقيع اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني للثقافة والإعلام ومركز البحث في علم الفيزياء -

بشار: سيطرة الناحية العسكرية الثالثة على منافسات البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس الآلي -

رئيس الحكومة التونسية يشرع في زيارة إلى الجزائر -

إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة -

المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني -

تجسيد خطة منح عقود ملكية السكنات المنجزة في اطار البرامج العمومية في أجل 6 أشهر -

قطاعات التشغيل والعدل والداخلية والسكن محور اجتماع الحكومة -

المصادقة على مشروع مرسوم رئاسي لإنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة -

التسوية النهائية لوضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل وفق مخطط عمل تدريجي يصادق عليه في غضون 15 يوما -

مشروع قانون المالية 2020 : الحكومة لجأت الى الحلول السهلة -