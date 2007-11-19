توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما 89 كلغ من الكيف المعالج بالبليدة (وزارة الدفاع)

و أوضح المصدر ذاته "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 06 نوفمبر 2019 بالبليدة/ن.ع.1, تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (89) كيلوغرام من الكيف المعالج, في حين ضبط عناصر الدرك الوطني (21) كيلوغرام من نفس المادة بغرداية/ن.ع.4."
من جهة أخرى, "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من الوادي/ن.ع.4 وسعيدة/ن.ع.2، شخصين (02) وضبطت شاحنة (01) ومركبة (01) نفعية و(15870) وحدة من مختلف المشروبات, فيما تم توقيف خمسة (05) مهاجرين غيرشرعيين من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة وتلمسان".