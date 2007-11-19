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توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما 89 كلغ من الكيف المعالج بالبليدة (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 13:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما 89 كلغ من الكيف المعالج بالبليدة (وزارة الدفاع)

الجزائر -  أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم أمس الأربعاء,  بالبليدة تاجري مخدرات بحوزتهما 89 كيلوغرام من الكيف المعالج, في حين ضبط عناصر الدرك الوطني 21 كيلوغرام من نفس المادة بغرداية , حسب ما اورده يوم الخميس بيان لوزارة الـدفاع الـوطـني.

و أوضح المصدر ذاته "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 06 نوفمبر 2019 بالبليدة/ن.ع.1, تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (89) كيلوغرام من الكيف المعالج, في حين ضبط عناصر الدرك الوطني (21) كيلوغرام من نفس المادة بغرداية/ن.ع.4."

من جهة أخرى, "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من الوادي/ن.ع.4 وسعيدة/ن.ع.2، شخصين (02) وضبطت شاحنة (01) ومركبة (01) نفعية و(15870) وحدة من مختلف المشروبات, فيما تم توقيف خمسة (05) مهاجرين غيرشرعيين من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة وتلمسان".

آخر تعديل على الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 13:57
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توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما 89 كلغ من الكيف المعالج بالبليدة (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 13:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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