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رئيس الحكومة التونسية يشرع في زيارة إلى الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 11:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات
رئيس الحكومة التونسية يشرع في زيارة إلى الجزائر

الجزائر- شرع يوم الخميس السيد يوسف الشاهد, رئيس الحكومة التونسية و المبعوث الخاص للرئيس التونسي, قيس سعيد, في زيارة رسمية إلى الجزائر.

و كان في استقبال السيد الشاهد لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول نور الدين بدوي و وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.

و يرافق رئيس الحكومة التونسية في زيارته إلى الجزائر وزير الشؤون الخارجية بالنيابة, صبري بشطبجي.

آخر تعديل على الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 11:32
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رئيس الحكومة التونسية يشرع في زيارة إلى الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 11:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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