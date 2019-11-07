توقيع اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني للثقافة والإعلام ومركز البحث في علم الفيزياء -

بشار: سيطرة الناحية العسكرية الثالثة على منافسات البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس الآلي -

رئيس الحكومة التونسية يشرع في زيارة إلى الجزائر -

إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة -

المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني -

تجسيد خطة منح عقود ملكية السكنات المنجزة في اطار البرامج العمومية في أجل 6 أشهر -

قطاعات التشغيل والعدل والداخلية والسكن محور اجتماع الحكومة -

المصادقة على مشروع مرسوم رئاسي لإنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة -

التسوية النهائية لوضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل وفق مخطط عمل تدريجي يصادق عليه في غضون 15 يوما -

مشروع قانون المالية 2020 : الحكومة لجأت الى الحلول السهلة -

عماري: تأمين السوق الجزائرية والطلب المحلي لمادة الحبوب -

الصالون الدولي للصيد وتربية المائيات فرصة لتفعيل التعاون الدولي في المجال -

المسرح الوطني الجزائري يعلن عن خمسة انتاجات جديدة لموسم 2020/2019 -

رابحي: إتخاذ كل التدابير لضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية -

إفتتاح الطبعة السابعة للمعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية بنيامي -

البليدة: ورشة جزائرية-أوروبية لإعداد دليل خاص بنمط التعليم عن طريق التمهين -

إطلاق خط جديد للسكة الحديدية يربط بين تبسة بالعاصمة يوم 20 نوفمبر المقبل -

النطق بأحكام على مجموعة من الأسرى الصحراويين، وتأجيل النظر في ملف أسير مدني صحراوي -

المولد النبوي: إطلاق حملة تحسيسية للتوعية من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات -