رئيس الحكومة التونسية يشرع في زيارة إلى الجزائر

و كان في استقبال السيد الشاهد لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول نور الدين بدوي و وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.
و يرافق رئيس الحكومة التونسية في زيارته إلى الجزائر وزير الشؤون الخارجية بالنيابة, صبري بشطبجي.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- شرع يوم الخميس السيد يوسف الشاهد, رئيس الحكومة التونسية و المبعوث الخاص للرئيس التونسي, قيس سعيد, في زيارة رسمية إلى الجزائر.
و كان في استقبال السيد الشاهد لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول نور الدين بدوي و وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.
و يرافق رئيس الحكومة التونسية في زيارته إلى الجزائر وزير الشؤون الخارجية بالنيابة, صبري بشطبجي.