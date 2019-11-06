الإصدار "القريب" للتقرير السنوي حول وضعية حقوق الانسان بالجزائر

الجزائر - اكد الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان عبد الوهاب مرجانة يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان التقرير السنوي (2018) حول وضعية حقوق الانسان بالجزائر سيصدر "قريبا".

و صرح السيد مرجانة على امواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية ان "التقرير السنوي (2018) حول وضعية حقوق الانسان بالجزائر جاهز و سيصدر قريبا".

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كما اشار الى ان هذا التقرير "يتضمن عديد المحاور و الاجزاء سيما الحقوق المدنية و السياسية وحرية التعبير و التظاهر" مضيفا ان المجلس الوطني لحقوق الانسان قد ضمن في هذه الوثيقة "اكثر من 200 توصية تخص حقوق المرأة و الاطفال و المعاقين و كذا متابعة تجسيد اهداف التنمية المستدامة".

و اضاف السيد مرجانة ان المجلس يعكف كذلك على اعداد تقرير سنة 2019 الذي سيأخذ بعين الاعتبار "كل ما وقع خلال الحراك الشعبي في مجال حقوق الانسان".

في سياق اخر, ابرز ذات المسؤول ان هيئته الحقوقية قد "لعبت دورها في تسوية النزاع بين القضاة و وزارة العدل" مضيفا ان المجلس الوطني لحقوق الانسان "مستعد لتقديم مساعيه الحميدة من اجل ايجاد حل مناسب للنزاع الذي قد يطول امده".

تجدر الاشارة الى ان المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي تم انشاؤه في سنة 2016 في اطار تطبيق الاحكام المتضمنة في الدستور الجديد الذي تم اقراره في فبراير 2016 يضطلع بمهمة المراقبة و الانذار المبكر و التقييم في مجال حقوق الانسان كما يكشف و يباشر تحريات حول انتهاكات حقوق الانسان و تبليغها للسلطات المعنية من خلال تقديم اراء و اقتراحات مناسبة.

كما يوجه المجلس الوطني لحقوق الانسان لكل من رئيس الجمهورية و الوزير الاول و البرلمان تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الانسان و يضمن نشر هذا التقرير و يقوم بإعلام الرأي العام حول مضمونه.