وأوضح ذات المصدر أن "هذه الندوة, التي ينشط فعالياتها مجموعة من الأساتذة والمجاهدين, تهدف إلى إبراز دور الجيش ومساهمته, إلى جانب المؤسسات الأخرى, في بناء الدولة الجزائرية المستقلة والسيدة".
الفريق قايد صالح يترأس فعاليات ندوة تاريخية حول "دور ومكانة الجيش في المجتمع"
أدرج يـوم : الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 13:34 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 5 مرات
الجزائر- يترأس الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي , غدا الخميس بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة), فعاليات ندوة تاريخية حول "دور ومكانة الجيش في المجتمع", حسب ما أفاد به يوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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