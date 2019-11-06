لوكال يتطرق الى التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية في الجزائر -

الفريق قايد صالح يترأس فعاليات ندوة تاريخية حول دور ومكانة الجيش في المجتمع -

ضبط أزيد من 6 قناطير من الكيف المعالج بولاية بشار (وزارة الدفاع) -

لوكال يعرض مشروع قانون المالية ل2020 على المجلس الشعبي الوطني -

البطولة الوطنية للقسم الأول للشطرنج حسب الفرق: تتويج جمعية الأمن الوطني باللقب بعين ولمان -

العدو لفترات قصيرة قد يقلل من مخاطر الموت المبكر -

غوتيريس يحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها في قضية عدم الانتشار النووي -

نواب يقترحون تأجيل مشروع قانون المحروقات إلى ما بعد الرئاسيات المقبلة -

رئيس الشيلي لا يعتزم الاستقالة ويؤكد استعداده للتفاوض بشأن إصلاح دستوري محتمل -

تنصيب فاطمة الزهراء الطيب زريمي أمينة عامة لوزارة الاتصال -

اتفاقية لتمويل مشروع رقمنة هياكل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري -

كرة السلة- القسم الممتاز: فوز المجمع البترولي على - نصر حسين داي (87-77) -

رئاسيات 12 ديسمبر: تأجيل عرض النظام المعلوماتي الخاص بمراقبة الانتخابات -

بلمهدي: المذهب المالكي ضامن لحماية الوحدة الوطنية -

إنجاز الطرقات بالخرسانة الاسمنتية: لجنة تقنية من أجل وضع خارطة طريق -

مكافحة الإرهاب: كتابة الدولة الأمريكية تشيد بالمقاربة الجزائرية -

ثمار النبق تعود بقوة في الأسواق لتفتح شهية المستهلك الوهراني -

تنصيب المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي بورقلة -

مطار هواري بومدين: احباط محاولة تهريب 82.640 أورو و 15.540 دولار -