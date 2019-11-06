القضاء على إرهابيين اثنين بولاية تيبازة (وزارة الدفاع)

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية التي باشرتها وحدات الجيش الوطني الشعبي يوم 03 نوفمبر 2019 بمنطقة جبل الرياشة، بلدية الداموس، ولاية تيبازة/ن.ع.1، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 06 نوفمبر 2019، على إرهابيين (02) بحوزتهما مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، لترتفع حصيلة هذه العملية التي لا تزال متواصلة إلى القضاء على ثلاثة (03) إرهابيين وضبط ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف".