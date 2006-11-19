ضبط أزيد من 6 قناطير من الكيف المعالج بولاية بشار (وزارة الدفاع)

الجزائر- ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء إثر دورية تفتيش بمنطقة بني ونيف الحدودية بولاية ببشار، كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بما يزيد من 6 قناطير، حسب ما افاد به يوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الإتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 5 نوفمبر 2019 إثر دورية تفتيش بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار/ن.ع.3، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر ب6 قناطير و 30 كيلوغرام".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6 وتندوف/ن.ع.3، "22 شخصا وضبطت مركبة رباعية الدفع و 3 دراجات نارية و21 مولدا كهربائيا و18 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن وأغراض أخرى".

وفي سياق آخر، أوقف عناصر الدرك الوطني بأم البواقي/ن.ع.5، "شخصا وضبطوا بندقيتي صيد ومسدس تقليدي الصنع، بالإضافة إلى مواد ومعدات تدخل في صناعة الأسلحة والذخيرة، في حين تم توقيف 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بالنعامة".