مكافحة الإرهاب: كتابة الدولة الأمريكية تشيد بالمقاربة الجزائرية

واشنطن - اشادت كتابة الدولة الأمريكية بالمقاربة الجزائرية و بالجهود المبذولة في مجال مكافحة الارهاب مشيرة الى أن الجزائر تبقى شريكا هاما في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان.

و في تقريرها السنوي حول الارهاب في العالم، أكدت كتابة الدولة أن "الولايات المتحدة و الجزائر يربطهما تعاون وثيق في مجال مكافحة الارهاب و تجريان حوارا منتظما لمناقشة و تنسيق جهود مكافحة الارهاب و تبادل الكفاءات و تعزيز الشراكة القائمة في مجال مكافحة الارهاب".

و جاء في هذا التقرير أن "الجزائر تواصل جهودها الهامة لمنع النشاطات الارهابية داخل حدودها و قد نشرت القوات المسلحة الجزائرية و قوات الامن الداخلي أرقاما تبرز الضغط المتزايد على الجماعات الارهابية مجسدة في الزيادة المعتبرة لعدد الارهابيين الذين سلموا أنفسهم مقارنة بسنة 2017 و عدد مخابئ الاسلحة المدمرة خلال عمليات واسعة النطاق".

كما اشادت كتابة الدولة الأمريكية بالجزائر التي دعمت فعليا الجهود الرامية الى مكافحة تنظيم " الدولة الاسلامية" الارهابي (داعش) من خلال برامج الرسائل المضادة تدعيم الامكانيات مع الولايات المتحدة" مذكرة بأن " الجزائر بلد عضو في منتدى غلوبال كونتيرتيرسم و ترأست مناصفة مجموعة العمل حول تدعيم قدرات منطقة غرب افريقيا لذات المنتدى مع كندا في 2018".

و يبقى الأمن على الحدود يشكل أولوية مطلقة حسب ذات التقرير مضيفا أنه " في 2018 أفادت وسائل الاعلام بأن الجيش الجزائري اتخذ سلسلة من الاجراءات الامنية المعززة على طول حدودها لاسيما وضع السياج و أبراج مراقبة و تجهيزات مراقبة و طيارات دون طيار" مضيفة أن " الحكومة الجزائرية تراقب عن كثب المسافرين الذين يدخلون أو يغادون أراضيها حيث استعمل المسؤولون الحكوميون قواعد معطيات انتربول التي أفضت الى 25 عملية ايقاف".

و بخصوص مكافحة التطرف العنيف، أوضحت كتابة الدولة الامريكية أن الجزائر اعتمدت " مقاربة حكومية تجاه المخاطر المشتركة، لاسيما برامج اعادة ادماج الارهابيين التائبين. و لدى تأكيدها على أهمية مجتمع شامل، نشرت وزارة الشؤون الخارجية في 2018 كتيب حول دور الديمقراطية في مكافحة الارهاب العنيف و الارهاب".

الجزائر، فاعل اقليمي رائد

اما في مجال التعاون الدولي و الاقليمي، أشارت كتابة الدولة الأمريكية الى أن الجزائر واصلت دعم جهود مكافحة الارهاب من خلال منظمات اقليمية و متعددة الأطراف. و بصفتها رئيس بالمناصفة لمجموعة العمل حول دعم امكانيات منطقة جنوب افريقي لمنتدى غلوبال كونتيرتيرسم ، احتضنت الجزائر الاجتماع العلني لذات المجموعة في نوفمبر اضافة الى ورشة للتعاون ما بين الشرطة.

كما اضافت كتابة الدولة الأمريكية تقول أن "الجزائر لعبت دورا رياديا في أفريبول، ألية تعاون الشرطة للاتحاد الافريقي التي يوجد مقرها في الجزائر و التي تتمثل مهمتها في تعزيز التعاون بين الشرطة الافريقي و الوقاية من الجريمة العابرة للأوطان و الارهاب. كما احتضنت الجزائر الجمعية العامة لأفريبول و منحت هبة تتمثل في منظومة الاتصال و المعطيات الخاصة بأفريبول لجميع الدول الأعضاء كما أشرفت على بروتوكولات اتفاق مع منظمات شرطة اخرى ( انتربول و أوروبول).

كما أبرز التقرير جهود الجزائر التي "واصلت التزامها الديبلوماسي الايجابي لصالح السلم و الأمن الاقليميين".

و أوضح ذات التقرير أن الجزائر ترأست لجنة تنفيذ اتفاق السلم في مالي و استمرت في الضغط على الأطراف الفاعلة حتى تدعم المسار السياسي الأممي في ليبيا.

و جاء في ذات التقرير أن "الجزائر شاركت أيضا في مختلف منتديات الساحل-الصحراوي من أجل مناقشة سياسات التنمية و الامن و تطور الارهاب الاقليمي".