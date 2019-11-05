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رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشدد على أهمية تنظيم انتخابات رئاسية "هادئة و نزيهة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 15:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشدد على أهمية تنظيم انتخابات رئاسية &quot;هادئة و نزيهة&quot;

الجزائر - شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بوزيد لزهاري، اليوم الثلاثاء، على أهمية تنظيم انتخابات رئاسية "هادئة و نزيهة"، لافتا إلى أن الانتخاب "هو الوسيلة التي يشارك بها الشعب في صنع مستقبله".

وأوضح السيد لزهاري خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الاولى، أن الانتخاب "هو الوسيلة التي يشارك بها الشعب في صنع مستقبله وتحديد من يحكمه وهو حق من حقوق الانسان".

واعتبر في ذات الإطار، أن المسيرات الشعبية السلمية "جاءت للتعبير عن رأي المواطن الجزائري إزاء المشاكل وهذا حق من حقوقه"، مضيفا أن هذه "الهبة الشعبية الكبيرة جاءت من أجل ترسيخ حقوق الانسان، وهي الاسم الآخر للديمقراطية "، غير أنه لفت إلى أن حرية التعبير "لا تعطي الحق في السب والشتم والتعرض لسمعة الآخرين والاعتداء على النظام العام والمساس برموز الدولة كالعلم والنشيد الوطني".

وبخصوص اضراب القضاة، دعا المتحدث جميع الأطراف، إلى "ضبط النفس، لاسيما و الجزائر تعيش مرحلة حساسة تسبق تنظيم استحقاقات مصيرية"، مضيفا أن هيئته "أبدت قلقها من الأحداث التي شهدها مجلس قضاء وهران و تحقق فيها".

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كما ذكر أن المجلس استقبل رئيس نقابة القضاة وعدد من أعضائها في إطار "المساعي الحميدة" التي يقوم بها و قام بنقل انشغالات القضاة المضربين إلى وزير العدل والأمور--حسبه-- "تسير بشكل جيد".

وعن دور هيئته في المرحلة القادمة، أوضح السيد لزهاري أنه سيتكفل بأداء مهامه التي يخولها له الدستور والمتمثلة في المراقبة، التقييم، الانذار المبكر ورصد الانتهاكات والإبلاغ عنها لدى الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه سيراقب عمل الحكومة والبرلمان وكافة الجهات لضمان عملها وفق اتفاقيات حقوق الانسان التي صادقت عليها الجزائر و يرافق  الحكومة في الاستجابة للملاحظات التي تتلقاها من الأمم المتحدة حول التقارير المرفوعة من قبل المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الانسان.

وحول كيفية التعامل مع الانتهاكات ، أوضح رئيس المجلس ان القانون "يعطينا الحق في الانذار المبكر، لدينا مندوبين على مستوى 5 جهات ومراسل في كل ولاية وهو في الحقيقة هو مناضل من مناضلي حقوق الانسان، مهمته رصد الانتهاكات، حيث نقوم بالتحقيق فيها ثم نرفع تقريرا عنها الى الجهات المعنية بالأمر مرفوقا برأينا حول المسألة".

من جانب، آخر كشف المتحدث عن تقرير سنوي لمجلس حقوق الأنسان سينشر في الفترة المقبلة سيتحدث عن إعادة النظر في بعض النصوص، ووضع إجراءات عملية تمكن المواطن من الاستفادة منها.

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رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشدد على أهمية تنظيم انتخابات رئاسية "هادئة و نزيهة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 15:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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