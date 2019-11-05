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تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بكل من المدية وعين الدفلى (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 13:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بكل من المدية وعين الدفلى (وزارة الدفاع)

 

الجزائر- دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الاثنين بكل من المدية و عين الدفلى قنبلتين (02) تقليديتي الصنع, حسب ما افاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الـوطني.

و اوضح البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 04 نوفمبر 2019, قنبلتين (02) تقليديتي الصنع, وذلك إثر عمليتي بحث وتمشيط بكل من المدية وعين الدفلى/ن.ع.1."    و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الإتجار بالمخدرات ببلادنا, حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من وهران/ن.ع.2 وجيجل/ن.ع.5 وغرداية/ن.ع.4, (85) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم (33460) قرص مهلوس بكل من تبسة وأم البواقي/ن.ع.5 ".

و من جهة أخرى, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار/ن.ع.6, (26) شخصا وضبطت (20) مولد كهربائي و(14) مطرقة ضغط بالإضافة إلى شاحنتين (02) وجهاز (01) اتصال عبر الأقمار الاصطناعية, في حين أوقف عناصر الدرك الوطني شخصين (02) وحجزوا (62988) وحدة من الألعاب النارية بكل من تبسة/ن.ع.5، بسكرة والوادي/ن.ع.4. كما تم ضبط بندقيتين (02) تقليديتي الصنع بباتنة/ن.ع.5."

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تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بكل من المدية وعين الدفلى (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 13:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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