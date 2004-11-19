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تسليم 338 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز لمختلف المؤسسات والهيئات

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 18:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
تسليم 338 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز لمختلف المؤسسات والهيئات

الجزائر - تم يوم الاثنين بالرويبة (الجزائر العاصمة) تسليم (338) شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز، مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية المشتركة لصناعة الوزن الثقيل بالرويبة، لفائدة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسات عمومية وخاصة ، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وجاء في بيان الوزارة انه "طبقا لتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بتلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والمندرج في مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها، وباشراف مباشر من مديرية الصناعات العسكرية، تمّ اليوم الاثنين  04 نوفمبر 2019 بالرويبة الناحية العسكرية الأولى، تسليم (338) شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز، مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية المشتركة لصناعة الوزن الثقيل AMS-MB بالرويبة، مخصصة لنقل الأفراد، النقل البري وصهاريج المياه والوقود، وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسات عمومية وخاصة" .

واوضح المصدر ذاته ان "عملية التوزيع الجديدة، تؤكد مدى قدرة المؤسسات الصناعية الميكانيكية للجيش الوطني الشعبي على الإستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة بمنتجات ذات جودة عالية وبمواصفات عالمية".

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تسليم 338 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز لمختلف المؤسسات والهيئات
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 18:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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