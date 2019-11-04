Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزارة الداخلية تخصص أرضية رقمية لتسجيل المشاريع المبتكرة في مجال المرفق العام

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 18:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - خصصت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ارضية رقمية على موقعها الالكتروني لتسجيل المشاريع المبتكرة من قبل المؤسسات الناشئة و حلولها الذكية  في مجال المرفق العام.

و قد اختارت الوزارة ارسال رسائل قصيرة عبر شبكات متعاملي الهاتف النقال، لحث اصحاب المؤسسات المعنية على تسجيل مشاريعهم في الموقع الالكتروني للوزارة.

و جاء في نص الرسالة القصيرة: "انتم اصحاب المؤسسات الناشئة لا تفوتوا فرصة تسجيل مشاريعكم المبتكرة و حلولكم الذكية في مجال المرفق العام المحلي على الارضية الرقمية المتاحة على الموقع الالكتروني  www.interieur.gov.dz ".

للتذكير، كانت قد شكلت الندوة الوطنية حول المؤسسات الناشئة في الجزائر فرصة للتأكيد على الدور المحوري الذي يمكن ان يلعبه الشباب المقاول الحامل للمشاريع في تطوير الاقتصاد الوطني و هو ما استوجب اتخاذ عدة اجراءات لمرافقتهم و تشجيع استثماراتهم.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزارة الداخلية تخصص أرضية رقمية لتسجيل المشاريع المبتكرة في مجال المرفق العام
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 18:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.04

ترسيم فوز مولودية الجزائر ومباراتين دون جمهور لاتحاد بسكرة

19.11.04

تسليم 338 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز لمختلف المؤسسات والهيئات

19.11.04

وزارة الداخلية تخصص أرضية رقمية لتسجيل المشاريع المبتكرة في مجال المرفق العام

19.11.04

بيان ثورة أول نوفمبر "مرجعية" تاريخية أسس الإطار الأيديولوجي للدولة الجزائرية ب"وضوح"

19.11.04

انطلاق الموسم الثقافي للمجلس الإسلامي الأعلى

19.11.04

السيد لوكال يستقبل سفيرة كوبا بالجزائر

الأكثــر قـراءة

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.11.01

فتح "قريبا" مصنعين لإنتاج الشبكة الواقية من البرد بالجزائر

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.11.01

تيارت: تصدير 39 طنا من البصل نحو موريتانيا