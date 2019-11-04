وزارة الداخلية تخصص أرضية رقمية لتسجيل المشاريع المبتكرة في مجال المرفق العام

الجزائر - خصصت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ارضية رقمية على موقعها الالكتروني لتسجيل المشاريع المبتكرة من قبل المؤسسات الناشئة و حلولها الذكية في مجال المرفق العام.

و قد اختارت الوزارة ارسال رسائل قصيرة عبر شبكات متعاملي الهاتف النقال، لحث اصحاب المؤسسات المعنية على تسجيل مشاريعهم في الموقع الالكتروني للوزارة.

و جاء في نص الرسالة القصيرة: "انتم اصحاب المؤسسات الناشئة لا تفوتوا فرصة تسجيل مشاريعكم المبتكرة و حلولكم الذكية في مجال المرفق العام المحلي على الارضية الرقمية المتاحة على الموقع الالكتروني www.interieur.gov.dz ".

للتذكير، كانت قد شكلت الندوة الوطنية حول المؤسسات الناشئة في الجزائر فرصة للتأكيد على الدور المحوري الذي يمكن ان يلعبه الشباب المقاول الحامل للمشاريع في تطوير الاقتصاد الوطني و هو ما استوجب اتخاذ عدة اجراءات لمرافقتهم و تشجيع استثماراتهم.