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وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي تمثل أمام المحكمة العليا

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 17:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي تمثل أمام المحكمة العليا

الجزائر - مثلت اليوم الاثنين وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، أمام المستشار المحقق المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية خلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية التي أقيمت سنة 2011 ،حسبما علم لدى هذه الهيئة القضائية.

ويتابع في هذه القضية إلى جانب خليدة تومي، المنسق العام السابق للتظاهرات بوزارة الثقافة بن بليدية عبد الحميد وكذا مدير الثقافة السابق لولاية تلمسان ميلود حكيم.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي تمثل أمام المحكمة العليا
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 17:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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