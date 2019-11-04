وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي تمثل أمام المحكمة العليا

الجزائر - مثلت اليوم الاثنين وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، أمام المستشار المحقق المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية خلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية التي أقيمت سنة 2011 ،حسبما علم لدى هذه الهيئة القضائية.