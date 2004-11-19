وأوضح ذات المصدر أن الوزارة حددت تاريخ اجراء امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي يوم الخميس 28 مايو 2020 وامتحان شهادة التعليم المتوسط خلال الفترة الممتدة من الاثنين 1 الى الأربعاء 3 يونيو 2020 وامتحان شهادة البكالوريا خلال الفترة الممتدة من الأحد 7 الى الخميس 11 يونيو 2020 .
وزارة التربية تحدد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020
أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 13:38 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 11 مرات
الجزائر- حددت وزارة التربية الوطنية رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020 ، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.
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