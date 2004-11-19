وزارة التربية تحدد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020

الجزائر- حددت وزارة التربية الوطنية رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020 ، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن الوزارة حددت تاريخ اجراء امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي يوم الخميس 28 مايو 2020 وامتحان شهادة التعليم المتوسط خلال الفترة الممتدة من الاثنين 1 الى الأربعاء 3 يونيو 2020 وامتحان شهادة البكالوريا خلال الفترة الممتدة من الأحد 7 الى الخميس 11 يونيو 2020 .