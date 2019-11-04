القضاء على إرهابي وبحوزته مسدس رشاش بولاية تيبازة

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الاحد، خلال عملية لازالت متواصلة بولاية تيبازة، من القضاء على إرهابي وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر كمين بمنطقة جبل الرياشة، بلدية الداموس، ولاية تيبازة (الناحية العسكرية الاولى)، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 نوفمبر 2019،على إرهابي (01) بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف"، مشيرا الى أن العملية "لاتزال متواصلة".

في نفس السياق، "كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاغدة ، بلدية لرباع، ولاية باتنة (الناحية العسكرية الخامسة)، 13 مخبأ للإرهابيين تحتوي على جثة (01) إرهابي كان قد تمّ القضاء عليه من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي خلال عمليات سابقة، بالإضافة إلى 27 قنبلة تقليدية الصنع ومواد غذائية وألبسة وأغطية وأغراض مختلفة، فيما عثرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي على مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف قرب المنيعة بولاية غرداية(الناحية العسكرية الرابعة)".

واضاف البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار(الناحية العسكرية السادسة)، شخصين (02) وضبطت 4 كيل وغرامات من مادة الديناميت وكيلوغرام ونصف من مادة TNT و26 أنبوب إشعال و 6 صواعق نارية و30 متر من الفتيل الصاعق، بالإضافة إلى شاحنة ومولدين (02) كهربائيين و7 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن و 102 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب و3200 لتر من الوقود الموجه للتهريب".

من جهة أخرى، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بكل من تلمسان (الناحية العسكرية الثانية) وبشار (الناحية العسكرية الثالثة)، تاجر مخدرات وحجزت 10 كيلوغرامات من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من ورقلة (الناحية العسكرية الرابعة ) وتبسة (الناحية العسكرية الخامسة) شخصين بحوزتهما 1300 وحدة من مختلف المشروبات و440 قرص مهلوس".