تسيير الكوارث الكبرى: نحو تعزيز التعاون الأورو-متوسطي

الجزائر - ستحتضن العاصمة الايطالية روما يوم الثلاثاء المقبل ورشة تهدف الى تعزيز التعاون الاورو-متوسطي في مجال الوقاية و الاستعداد و تسيير الكوارث الكبرى و ذلك بمشاركة الجزائر، حسبما علم يوم الاحد من المنظمين.

و يضم هذا اللقاء الاقليمي الذي ينظمه البرنامج الاورو-متوسطي للتعاون في تسيير اخطار الكوارث و الممول من الاتحاد الاوروبي، ستة عشر مديرا و ضابطا ساميا من المصالح الوطنية للحماية المدنية و وكالات تسيير اخطار الكوارث من بلدان جنوب المتوسط.

و يمثل الجزائر في هذا اللقاء السادس من نوعه كل من السيد يوسف بلقاسم و احسن سعدي من المديرية العامة للحماية المدنية.

و سيشاركان مع المديريات العامة للحماية المدنية لكل من فرنسا و ايطاليا و اسبانيا "من اجل تحديد خارطة طريق مشتركة للرفع من القدرات الوطنية و الاقليمية في العمل مع الالية الاوروبية للحماية المدنية".

كما سيتم خلال هذا الموعد الذي سيدوم ثلاثة ايام عرض مجموعة من الامثلة عن المهام الدولية المحققة في اطار الالية الاوروبية للحماية المدنية و ذلك من اجل "التأكيد على القيمة المضافة للتعاون الاوروبي في مجال الاستعداد للكوارث و المساعدة على الرد و سيكون بإمكان كل بلد شريك في برنامج الجنوب 3 للوقاية و الاستعداد و الرد على الكوارث الطبيعية، اظهار تجاربه و خبراته في التعاون مع الالية".

و اوضح المنظمون ان النقاش الذي سيلي ذلك من شانه ان يسمح "بتحديد الجوانب التي تتطلب جهود تعاون كبيرة و اعداد مخطط عمل بالنسبة للأشهر ال18 المقبلة".

كما اشاروا الى ان تلك الادوات "قد اصبحت مؤخرا في متناول البلدان المتوسطية الشريكة و ان الغالبية منهم قد استفادوا من الدعم الاوروبي في مجال الرد على الكوارث و الاستعداد لها".

في هذا الصدد صرح رئيس مجموعة برنامج الجنوب 3 للوقاية و الاستعداد و الرد على الكوارث الطبيعية الجنرال كريستيان بو ان "ما ننتظره من هذا اللقاء هو المساهمة في توفير الظروف لأكبر تعاون اورو-متوسطي في مجال الوقاية و الاستعداد و الرد على الكوارث".

للتذكير ان الالية الاوروبية للحماية المدنية قد انشئت في سنة 2001 من اجل تحسين الرد على الكوارث الطبيعية و ذات الطبيعة البشرية و ذلك داخل و خارج اوروبا، و بفضل هذه الالية ستتمكن الدول الاعضاء و كذا البلدان ال6 المشاركة من توحيد قدراتها في مجال الحماية المدنية من اجل اجابة جماعية اكثر قوة و تناغم".

و كانت الالية قد استجابت لأكثر من 300 طلب مساعدة من داخل و خارج الاتحاد الاوروبي كما ساهمت ايضا في نشاطات لتطوير القدرات في مجال تسيير الاخطار على غرار دورات تكوينية و مشاريع للوقاية و تمرينات على نطاق واسع و مهمات استشارية.