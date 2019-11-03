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المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله يوم الثلاثاء المقبل

  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 16:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله يوم الثلاثاء المقبل

الجزائر - يستأنف المجلس الشعبي الوطني اشغاله في جلسات عامة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل بمناقشة مشروع قانون المحروقات بينما تخصص جلسة الاربعاء والخميس القادمين لمناقشة مشروع قانون المالية 2020 ، حسب ما افاد اليوم الاحد بيان من المجلس .

وأوضح ذات البيان أن جلسة يوم الاحد 10 نوفمبر 2019 ستخصص لمناقشة مشروع قانون يعدل الامر رقم 66- 155 المؤرخ في 8 يونيو 1966  والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومشروع قانون يتمم الامر رقم 06- 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الاساسي للمستخدمين العسكريين .

فيما ستخصص جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر للتصويت على مشروع قانون ينظم نشاطات المحروقات ومشروع قانون المالية ل 2020 وكذا مشروعي قانون المعدل والمتضمن الاجراءات الجزائية و قانون المتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للمستخدمين لعسكريين --يضيف ذات البيان.

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المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله يوم الثلاثاء المقبل
  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 16:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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