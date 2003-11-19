 رئاسيات 12 ديسمبر 2019: السيرة الذاتية للمترشح عبد العزيز بلعيد 

الجزائر - يعد رئيس جبهة المستقبل،عبد العزيز بلعيد من بين المترشحين الخمسة للاستحقاق الرئاسي المقرر يوم 12 ديسمبر المقبل، الذين قبلت ملفاتهم من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد أن استوفت الشروط القانونية.

وقد ولد المترشح عبد العزيز بلعيد في 16 جوان 1963 ببلدية مروانة ولاية باتنة و هو حاصل على دكتوراه في الطب وشهادة ليسانس في الحقوق وشهادة الكفاءة المهنية في المحاماة.

بدأ السيد بلعيد مساره النضالي وهو في السابعة من العمر بصفوف الكشافة الإسلامية ليصبح بعد ذلك إطارا وطنيا و دوليا في صفوفها وانخرط وعمره 23 عاما في صفوف جبهة التحرير الوطني حيث انتخب عضوا في لجنتها المركزية.

وقد ناضل أيضا في صفوف الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين و انتخب رئيسا له بين 1986 و 2007 كما كان رئيسا للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية.

وانتخب المترشح بلعيد عضوا في المجلس الوطني الشعبي لعهدتين 1997-2002 و من 2002 إلى 2007.

بعد ذلك استقال السيد بلعيد من صفوف جبهة التحرير الوطني في 2011 ليؤسس رفقة مجموعة من المناضلين والإطارات والشباب والطلبة والمهنيين في فيفري 2012 حزب "جبهة المستقبل".

وفي سنة 2014 خاض السيد بلعيد غمار الانتخابات الرئاسية ليترشح هذا العام لذات الاستحقاق للمرة الثانية على التوالي.

ومباشرة بعد قبول ملف ترشحه أعرب السيد بلعيد عن أمله في أن تكون الرئاسيات المقبلة "عرسا وطنيا تخرج الجزائر منه منتصرة"، ودعا إلى حملة انتخابية "تسودها الأخلاق النبيلة والكلمات الطيبة".