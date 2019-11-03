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وزارة العدل تنفي انهاء رئيس الدولة لمهام الأمين العام للوزارة والمدير العام للموارد البشرية

  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 12:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
وزارة العدل تنفي انهاء رئيس الدولة لمهام الأمين العام للوزارة والمدير العام للموارد البشرية

الجزائر - نفت وزارة العدل, يوم الأحد في بيان لها, ما تداولته صحيفة الكترونية حول انهاء رئيس الدولة لمهام الأمين العام لوزارة العدل والمدير العام للموارد البشرية, مؤكدة أن هذا الخبر "عار من الصحة".

و أوضحت الوزارة أن "القاضي الذي كان مصدرا لهذه الشائعة تحركه بواعث غير بريئة, و هو بهذا السلوك المنافي لأبسط الأخلاقيات يعمل على زرع الشك لدى زملائه القضاة الذين افترى عليهم افتراء لا يليق بسلوك القاضي".

آخر تعديل على الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 13:19
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وزارة العدل تنفي انهاء رئيس الدولة لمهام الأمين العام للوزارة والمدير العام للموارد البشرية
  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 12:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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