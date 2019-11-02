Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتعهد بضمان انتخابات "نزيهة وديمقراطية"

  أدرج يـوم : السبت, 02 تشرين2/نوفمبر 2019 19:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

الجزائر- أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، اليوم السبت، على لسان رئيسها محمد شرفي، التزامها بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم  "نزيهة وديمقراطية".

وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة للإعلان عن أسماء المترشحين للاستحقاقات الرئاسية القادمة، قال السيد شرفي أن السلطة  "تتعهد بضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية"، مبرزا أن أعضاءها "مجندون للحفاظ على اختيار الشعب".

وعن سؤال حول توقعه لنسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي، قال السيد شرفي أن السلطة المستقلة "تسعى لإقناع المواطن بأن الاساليب التي تسببت في عزوفه عن صناديق الاقتراع ستزول"، مؤكدا أن الجهود "ستكون كبيرة لإجراء انتخابات شفافة".

من جهة أخرى، أشار رئيس السلطة الى أنه سيتم في بحر الاسبوع المقبل تقديم "عرض مفصل" عن البطاقية الانتخابية الوطنية،  لافتا الى أن "ما كان يعتبره البعض مستحيلا في وقت سابق (بخصوص هذا الموضوع) أصبح اليوم حقيقة ومكسبا للجزائر".

كما أعلن عن إعداد "ميثاق أخلاقي للممارسات الانتخابية" والذي سيتم التوقيع عليه من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمترشحين والاسرة الاعلامية وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

وفي سياق متصل، أشار السيد شرفي الى ان عملية دراسة ملفات الراغبين في الترشح تطلبت "إمكانات مادية وبشرية كبيرة" من خلال "تجنيد أزيد من 33 مستشارا من المحكمة العليا و10 مستشارين من مجلس الدولة و20 أمين ضبط و40 عضو في السلطة لدراسة الاستمارات يدويا وفحص الملفات، بالإضافة الى 170 عون اداري و15 مهندسا.

يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت بالمناسبة عن قبول ملفات 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية. ويتعلق الامر بكل من الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الوزير الاول الاسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.

           

كلـمات مفتـاحيــة :
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتعهد بضمان انتخابات "نزيهة وديمقراطية"
  أدرج يـوم : السبت, 02 تشرين2/نوفمبر 2019 19:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.02

مشروع قانون المالية لسنة 2020: حوالي 1800 مليار دج قيمة التحويلات الاجتماعية

19.11.02

الانتقال الطاقوي بالجزائر: الانطلاق من تغيير نموذج استهلاك الطاقة

19.11.02

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتعهد بضمان انتخابات "نزيهة وديمقراطية"

19.11.02

رئاسيات 12 ديسمبر: المترشحون يدعون إلى مشاركة قوية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي

19.11.02

الجزائر تدين "بشدة" الهجوم الارهابي ضد الجيش المالي بأنسنغو  

19.11.02

وهران : إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على وضعية مركز مكافحة السرطان "الأمير عبد القادر"

الأكثــر قـراءة

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.10.28

أمن المواطن ضمن "أولويات الدولة"

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي