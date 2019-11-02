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أمن ولاية الجزائر: استرجاع سيارة بعد ربع ساعة من سرقتها بدرقانة

  أدرج يـوم : السبت, 02 تشرين2/نوفمبر 2019 16:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
أمن ولاية الجزائر: استرجاع سيارة بعد ربع ساعة من سرقتها بدرقانة

الجزائر- تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر صبيحة اليوم السبت من استرجاع سيارة، سلبت من صاحبها تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض بدرقانة بعد ربع ساعة من حدوث الواقعة، حسبما ورد في بيان عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان أنه وفي حدود الساعة الثامنة و النصف ( 8 سا و 30 د) من صبيحة اليوم تلقت مصالح الشرطة لأمن ولاية الجزائر بلاغا من شخص حول تعرضه لعملية سرقة مركبته تحت طائلة التهديد، حيث  قامت إثرها عناصر الامن وعلى جناح السرعة بتكثيف الأبحاث وتشديد المراقبة عبر كافة المنافذ والحواجز بالعاصمة، ليتم تحديد مكان المركبة وهو ما تم في غضون ربع ساعة.

وتم تطويق المركبة على مستوى مخرج نفق واد أوشايح، أما المشتبه فيه المتورط في السرقة وأمام الحاجز الأمني فقد هجر المركبة على الطريق ليفر إلى وجهة مجهولة، يضيف البيان.

وبعد دقائق سمحت الأبحاث والتحريات والتقنية بتحديد هوية الفاعل، في حين تبقى الأبحاث عنه جارية من طرف المصالح المحققة، حسب ذات المصدر.

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أمن ولاية الجزائر: استرجاع سيارة بعد ربع ساعة من سرقتها بدرقانة
  أدرج يـوم : السبت, 02 تشرين2/نوفمبر 2019 16:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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