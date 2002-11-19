مكافحة التهريب والجريمة المنظمة: توقيف 20 شخصا بجنوب وشرق البلاد

الجزائر - أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بالتنسيق مع الجمارك، في إطار مكافحتها للتهريب والجريمة المنظمة، أمس الجمعة بعدد من ولايات جنوب و شرق البلاد، عشرون شخصا، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، في بيان لها.

وأشارت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها إلى أنه و "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 نوفمبر 2019 بكل من تمنراست/ن.ع.6 وتندوف/ن.ع.3، (13) شخصا وضبطت 08 مولدات كهربائية، 11 مطرقة ضغط، 03 أجهزة كشف عن المعادن وأغراض أخرى".

وفي ذات الإطار، "أوقف عناصر الدرك الوطني 06 أشخاص وحجزوا 08 بنادق صيد وكمية من الذخيرة بكل من أم البواقي/ن.ع.5 وبسكرة/ن.ع.4".

ومن جهة أخرى، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من ورقلة/ن.ع.4 وعين صالح/ن.ع.6، شخصا وضبطت شاحنتين و(14304) وحدة من الألعاب النارية"

وفي سياق ذي صلة "ضبطت مفرزة أخرى (50) كيلوغراما من الكيف المعالج ببشار/ن.ع.3. كما تم توقيف (32) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من البيض وأدرار".