أول نوفمبر: الفريق قايد صالح يترأس حفل استقبال على شرف إطارات سامية في الدولة والجيش الوطني الشعبي

الجزائر - ترأس الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة بالجزائر العاصمة، حفل استقبال على شرف إطارات سامية في الدولة والجيش الوطني الشعبي، إحياء لذكرى اندلاع الثورة التحريرية 1 نوفمبر 1954، مثلما أفاد به، اليوم السبت، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه و إحياء للذكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة، ترأس الفريق قايد صالح "أمسية يوم الجمعة 01 نوفمبر 2019 بالنادي الوطني للجيش-ببني مسوس، حفل استقبال أُقيم على شرف إطارات سامية للدولة والجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين".

و"حضر هذا الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية الخالدة وتخليدا لأرواح الشهداء الأمجاد، السادة رئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء من الحكومة وضباط ألوية وعمداء وإطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدون"، يوضح البيان.

وخلال هذا الحفل، "استمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري، تلاه عرض فيلم وثائقي بعنوان: (الجيش الوطني الشعبي.. سواعد للوفاء والتطور) يتناول تطور الجيش الوطني الشعبي وإنجازاته على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، قبل أن تتم زيارة معرض للصور يسرد مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها إلى غاية الاستقلال''.

كما "اختتم الحفل بعروض شيقة للألعاب النارية، مع متابعة شاشة عرض ضخمة بثت صورا وأشرطة تخليدا للمناسبة المجيدة"، يضيف المصدر ذاته.