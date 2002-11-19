الإعلان يوم السبت عن أسماء المترشحين لانتخابات 12 ديسمبر

الجزائر - ستعلن السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات يوم السبت عن أسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر المقبل .

وسينظم رئيس السلطة محمد شرفي ندوة صحفية على الساعة الثانية بعد الظهر بمقر السلطة يتم خلالها الإعلان عن أسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل .

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أعلنت الأحد الماضي، أنها بصدد دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المودعة لديها، مشيرة إلى أن الإعلان عن قائمة المترشحين سيتم في ظرف أسبوع.

وقد أودع 22 راغبا في الترشح ملفاتهم على مستوى السلطة من أصل 147 كانوا قد قاموا بسحب استمارات التوقيعات، في ظل غياب تام للعنصر النسوي.