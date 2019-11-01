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المدير العام للأمن الوطني يشرف على مراسم الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 20:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرات
المدير العام للأمن الوطني يشرف على مراسم الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة

الجزائر -أشرف المدير العام للأمن الوطني, أونيسي خليفة, ليلة الخميس بمنتدى الأمن الوطني, بالمدرسة العليا للشرطة ''علي تونسي'' (الجزائر العاصمة), على مراسم الاحتفال بالذكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة, حسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و جرى الاحتفال بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, مدراء مركزيين بذات الوزارة وكذا المدير العام للحماية المدنية, بوعلام بوغلاف, المدراء المركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني, متقاعدي الأمن الوطني ومجاهدين.

استهلت الندوة التاريخية التي احتضنها منتدى الذاكرة للأمن الوطني بإلقاء محاضرتين من طرف مدير المتحف المركزي للشرطة ''العقيد لطفي" وكذا من قبل الأستاذ بوعزة بوضرساية, حول مآثر الثورة التحريرية المجيدة ومسار نضال وكفاح الشعب الجزائري, منذ أن وطأت أقدام المستعمر الفرنسي أرض الجزائر سنة 1830 إلى تاريخ استعادة السيادة الوطنية في 05 جويلية 1962.

كما تناول المحاضران بالشرح والتفصيل "المراحل الأساسية والجوهرية التي سبقت اندلاع الثورة التحريرية المجيدة والخصوصيات التي تميزت بها, منها التنظيم المحكم, السرية الشعبية وكذا انتقالها إلى ارض المستعمر, حيث فتح حينها قادة الثورة التحريرية جبهة جديدة في فرنسا, ضربت العدو في عقر داره الأمر الذي لم يقم به أي شعب مستعمر عبر التاريخ".

وبالمناسبة, وعلى الساعة منتصف الليل من ليلة الفاتح من نوفمبر 2019, قام المدير العام للأمن الوطني رفقة الأمين العام لوزارة الداخلية و المدير العام للحماية المدنية, بوضع إكليل من الورود على النصب التذكاري وتمت قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار, ثم رفع العلم الوطني تحت النشيد الوطني من أداء طلبة المدرسة العليا للشرطة ''علي تونسي'' وموظفي الشرطة "في جو يسوده الخشوع والاعتزاز".

آخر تعديل على الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 20:05
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المدير العام للأمن الوطني يشرف على مراسم الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 20:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرة   شارك

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