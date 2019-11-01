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توقيف خمسة تجار مخدرات بعنابة وسطيف وغليزان (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 19:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
توقيف خمسة تجار مخدرات بعنابة وسطيف وغليزان (وزارة الدفاع)

الجزائر-أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ,أمس الخميس ,خمسة (05) تجار مخدرات وبحوزتهم 1837 قرص مهلوس اثر عمليات متفرقة بولايات عنابة وسطيف وكذا غليزان, حسبما أفاد به يوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وجاء في البيان "في اطار محاربة الجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 31 اكتوبر 2019 بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني , خمسة (05) تجار مخدرات بحوزتهم (1837) قرص مهلوس اثر عمليات متفرقة بكل من عنابة وسطيف/ ن.ع.5 وغليزان ن.ع.2 " .

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وفي سياق اخر, أوقفت مفارز مشتركة  للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك "بكل من ورقلة / ن.ع.4 وبرج باجي مختار / ن.ع .6 (04) أشخاص وحجزت (05) أجهزة الكشف عن المعادن و(30) قنطار من مادة النحاس".

من جهة اخرى, أحبطت  مفارز للجيش الوطني الشعبي "محاولات تهريب (6119) لتر من الوقود بكل من سوق أهراس تبسة والطارف /ن.ع.5 , فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية ل(22) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم / ن.ع.2 ".

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توقيف خمسة تجار مخدرات بعنابة وسطيف وغليزان (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 19:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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