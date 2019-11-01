المدير العام للأمن الوطني يؤكد على ضرورة ضمــان السير الحسن للانتخابات الرئاسية

الجزائر- أكد المدير العام للأمن الوطني, خليفة أونيسي, على ضرورة ضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل, حاثا قوات الشرطة على "بذل المزيد من الجهود للتصدي لكافة أشكال الجريمة, لا سيما ما تعلق الأمر بتهديدات الإخلال بالنظام العام أو أي نشاط إجرامي من شأنه أن يمس بالسير الحسن لهذا الاستحقاق الهام والمصيري", حسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و خلال اشرافه بالمدرسة العليا للشرطة ''علي تونسي'' (الجزائر العاصمة) على فعاليات لقاء توجيهي لفائدة إطارات ومستخدمي الشرطة من مختلف المصالح العملياتية التابعة لناحية الوسط والجنوب, "بهدف الوقوف على الاستعدادات وجاهزية التشكيلات العملياتية للشرطة على مستوى أمن الولايات التابعة لناحية الوسط والجنوب, لمرافقة الاستحقاقات المقبلة", ذكر السيد أونيسي ب"المستوى العالي" الذي بلغته الشرطة الجزائرية, "من حيث الاعتماد على العنصر البشري الكفء والتكوين العصري والوسائل والإمكانيات المتطورة, بما يخدم أمن المواطن وسلامة الممتلكات", داعيا إلى "تعزيز التعاون بين مختلف المصالح العملياتية للشرطة".

كما دعا أفراد الشرطة الى المثابرة لتعزيز الأمن والسكينة ومرافقة المواطن "ضمن مقاربة أمنية جوارية", مضيفا أن الأمن الوطني "يسعى بشكل مستمر ودائم لتدعيم العمل لجواري وإشراك المواطن ووسائل الإعلام في تفعيل المعادلة الأمنية, وفق القوانين والتنظيمات السارية المفعول, تجسيدا لمبدأ الشرطة الجوارية, مما يعزز قنوات التواصل الدائم مع فعاليات المجتمع المدني".

و أكد على "إلزامية تدعيم التنسيق مع الشركاء الأمنيين في محاربة الجريمة وتقديم خدمة أمنية تستجيب لتطلعات المواطن وللمرحلة", منوها ب"الدور الكبير" للجيش الوطني الشعبي, "بالنظر للمرافقة والتوجيه والمساهمة التي ما فتئت تقدمها وحدات الجيش الوطني الشعبي في مكافحة كل أشكال الجريمة والوقوف بحزم على حماية الحدود بتسخير قوات ووسائل تلمس ثمارها في الميدان".

بالمناسبة, أشرف المدير العام للأمن الوطني على تسليم مقررات الاستفادة من سكنات بصيغة ''عدل'' لفائدة 270 موظف شرطة, ذوي الحقوق ومتقاعدي الشرطة وذلك بحضور الأمين العام لولاية الجزائر, ممثلا لوالي ولاية الجزائر.