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حفل استقبال بقصر الشعب بمناسبة احياء الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 15:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
حفل استقبال بقصر الشعب بمناسبة احياء الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية

الجزائر -احتضن يوم الجمعة قصر الشعب (الجزائر العاصمة) حفل استقبال بمناسبة احياء الذكرى ال65 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954, بحضور رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح.

كما حضر هذا الحفل رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين والوزير الاول نور الدين بدوي ونائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح  وأعضاء الحكومة ومسؤولو مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية.

و خلال هذا الحفل, تلقى رئيس الدولة  التهاني من مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة و ضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي. كما تلقى التهاني من شخصيات وطنية و تاريخية و مجاهدين و مجاهدات و ممثلي الاحزاب السياسية و المجتمع المدني وأبناء الشهداء و كذا أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.

آخر تعديل على الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 16:41
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حفل استقبال بقصر الشعب بمناسبة احياء الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 15:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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