فلاديمير بوتين يهنئ بن صالح بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لاندلاع الثورة المجيدة

الجزائر - بعث رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين أمس الخميس برسالة تهنئة لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين (65) لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة، أكد له فيها على ما يطبع علاقات البلدين من "صداقة وتشييد".

وأشار السيد بوتين في رسالته التي قرأها نيابة عنه السفير الروسي بالجزائر، ايغور بيلييف بمناسبة الحفل الموسيقي الذي أقيم بأوبرا الجزائر، في أداء مشترك بين فرقة من الحرس الجمهوري الجزائري والأوركسترا المركزية لوزارة الدفاع الروسية في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى الفاتح من نوفمبر 1954 أن "العلاقات التي تجمع الجزائر بروسيا هي علاقات صداقة بناءة".

وأكد الرئيس الروسي أيضا في رسالته أن "طابع الصداقة والتشييد الذي يميز علاقات البلدين قد تأكد من خلال لقائنا في سوتشي" على هامش القمة الأولى روسيا-افريقيا (24-25 أكتوبر 2019).

وأكد بوتين الذي جدد في نهاية رسالته "تمنياته لرئيس الدولة والشعب الجزائري بموفور الصحة والازدهار"، بقوله "لازلت متيقنا أننا سنواصل، بفضل تكاثف جهودنا، الحوار بين الجزائر و روسيا والتعاون الثنائي في عديد المجالات، وهذا خدمة لشعبينا وتعزيزا للاستقرار والسلم بإفريقيا والشرق الأوسط".