رفع العلم الوطني بمقر وزارة الشؤون الخارجية بمناسبة الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية

الجزائر - تم أمس الخميس على الساعة منتصف الليل، رفع العلم الوطني بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال65 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر 1954.

وتم خلال الاحتفال، الذي أشرف عليه وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، بحضور مجاهدين وإطارات بالوزارة، وضع إكليل من الزهور وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

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وبذات المناسبة، ألقى المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي محاضرة، ذكر فيها بأهم المحطات التاريخية للجزائر تحت نير الاستعمار الفرنسي والعوامل التي أدت إلى تفجير الثورة التحريرية، مؤكدا أن المقاومة كانت شعارا للجزائريين منذ أن وطأت أقدام الاحتلال أرض الوطن، بدليل استشهاد "5ر7 مليون جزائري خلال الـ30 سنة الأولى من الاحتلال أغلبهم من المتعلمين".

وعرج السيد شيخي على تاريخ اندلاع الثورة وظروف اجتماع القادة الستة، كما تطرق إلى بيان أول نوفمبر الذي قال إنه "اختصر مبادئ الجزائريين وعناصر شخصيتهم في عبارات محدودة ودقيقة وقوية، أكدت على الوحدة الوطنية وضرورة تجاوز الاعتبارات الحزبية والشخصية وأوضحت أهم الأهداف المتوخاة من الثورة وفي مقدمتها إعادة بعث الدولة الجزائرية".