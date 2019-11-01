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إضراب القضاة: وزارة العدل تؤكد تفتحها لكل مبادرة في اطار "الحوار الجاد"

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 10:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
إضراب القضاة: وزارة العدل تؤكد تفتحها لكل مبادرة في اطار &quot;الحوار الجاد&quot;

الجزائر - أكدت وزارة العدل، يوم الخميس في بيان لها بخصوص إضراب القضاة، تفتحها لكل مبادرة في إطار "الحوار الجاد" تراعى فيه "استقلالية المؤسسات و حقوق القاضي و مصالح المتقاضي و المصلحة العليا للمجتمع".

وجاء في البيان أن "وزارة العدل تبقى متفتحة لكل مبادرة في إطار حوار جاد تراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع وتغليبها على أية اعتبارات اخرى".

و أعلنت الوزارة عن برمجة دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنظر في الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية للقضاة، داعية جميع القضاة "الذين يعتبرون انفسهم متضررين أن يرفعوا طعونهم التي سيفصل فيها في إطار أحكام المادة 19 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء و عمله وصلاحيته".

و عبرت الوزارة عن "أسفها العميق لاستمرار العديد من القضاة في التوقف غير الشرعي عن العمل مخالفين بذلك النصوص القانونية التي تمنع الإضراب أو تنظمه في حين يقع عليهم واجب أساسي بحكم وظيفتهم، يتمثل في الامتثال للقانون والعمل على احترامه، وفاء للقسم الذي أدوه والذي يلزمهم أن يسلكوا في كل الظروف سلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة".

كما تأسفت وزارة العدل "لوصول سلوك البعض من القضاة ببعض الجهات القضائية إلى درجة عرقلة حرية العمل بالإلتجاء إلى أساليب غير حضارية ينبذها الخلق القويم رغم تعهد رئيس النقابة الوطنية للقضاة اثناء اجتماعه وأعضاء النقابة مع وزير العدل، حافظ الأختام، يوم 29 أكتوبر 2019، بوضع حد نهائي لهذه التصرفات وتوجيه بيان يدعو فيه إلى الكف عن ذلك وإلى احترام حرية كل قاض في العمل"، معتبرة أن عدم الوفاء بهذا التعهد "أدى إلى مساس خطير بحقوق المواطنين وحرياتهم الذين لم يستفيدوا من الحد الأدنى من الخدمات مثلما هو معمول به وطنيا ودوليا".

من جانبها ، أكدت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها " أن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن في يومها الخامس، بلغت "حوالي 98 %".

آخر تعديل على الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 11:41
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إضراب القضاة: وزارة العدل تؤكد تفتحها لكل مبادرة في اطار "الحوار الجاد"
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 10:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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