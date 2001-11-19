Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قوجيل يدعو إلى إنشاء هيئة وطنية لتحليل بيان أول نوفمبر 1954

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 09:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
قوجيل يدعو إلى إنشاء هيئة وطنية لتحليل بيان أول نوفمبر 1954

الجزائر - دعا رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، إلى إنشاء هيئة وطنية تتولى التحليل العميق لبيان أول نوفمبر 1954.

وفي كلمة له خلال مشاركته في احتفالية نظمتها وزارة الشؤون الخارجية بمناسبة إحياء الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية،  اقترح السيد قوجيل أن تتولى هذه الهيئة "التحليل والتفسير العميق" لبيان أول نوفمبر1954 وتضم اعضاء من الاسرة الثورية ومختصين في مجال البحث في التاريخ.

كما أبرز "الاهمية البالغة" التي تكتسيها مبادئ بيان أول نوفمبر الذي يرسم --كما قال-- "مستقبل الجزائر ويراعي ماضيها وحاضرها".

إقرأ أيضا:      بيان أول نوفمبر وثيقة تأسيسية لم تحظ بالعناية اللازمة

وأكد على ضرورة أن يناضل الجميع من أجل العمل على تفسير هذه المبادئ والتدقيق في معانيها وأهدافها وأبعادها، مستدلا في ذلك بشعار "من الشعب والى الشعب".

ولدى تطرقه الى رئاسيات 12 ديسمبر القادم، قال السيد قوجيل أن هذا الاستحقاق "لا يقتصر على انتخاب رئيس شرعي للجزائر فحسب، بل يتعدى الأمر إلى الانتخاب من أجل الجزائر التي تتبنى من خلال ذلك نهج الديمقراطية الحقيقية التي تعد ثقافة بكاملها"، معتبرا مرحلة ما بعد الرئاسيات "محطة هامة لبناء دولة حقيقية ومؤسسات ذات شرعية شعبية".

من جانب آخر، نوه رئيس المجلس بالنيابة بثبات مبادئ الدبلوماسية الجزائرية التي تعد --مثلما قال-- "مثالا في التضحية لإقرار الحق وتمكين الشعوب من حقهم في تقرير المصير والعيش في كنف السلم والامن".

آخر تعديل على الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 11:44
كلـمات مفتـاحيــة :
قوجيل يدعو إلى إنشاء هيئة وطنية لتحليل بيان أول نوفمبر 1954
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 09:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.01

فلاديمير بوتين يهنئ بن صالح بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لاندلاع الثورة…

19.11.01

كرة السلة / البطولة العربية (سيدات): المجمع البترولي وبحرية حسين داي بالمغرب للعب الادوار…

19.11.01

الرابطة الثانية (الجولة ال11): الرائد و ملاحقه في مواجهة متذيلي الترتيب

19.11.01

ذكرى أول نوفمبر 1954: رئيس الدولة يترحم على أرواح شهداء حرب التحرير الوطنية

19.11.01

آفاق اقتصادية واعدة لزراعة التفاح بخنشلة

19.11.01

قوات حفتر تستهدف مواقع مدنية ومحيط وزارة الداخلية

الأكثــر قـراءة

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي

19.10.28

أمن المواطن ضمن "أولويات الدولة"

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.10.29

أول نوفمبر: الجمعة القادم عطلة مدفوعة الأجر