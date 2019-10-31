استحداث سلطة مستقلة للانتخابات وتعديل النظام الانتخابي: "استجابة ملموسة" لمطالب المسيرات

وفي خطاب له عشية الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية, قال رئيس الدولة إن "استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا إدخال تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي, يعد استجابة ملموسة للمطالب الأساسية التي رفعها المتظاهرون خلال مسيراتهم السلمية المتطلعة إلى تغيير عميق لنظام الحكم وهي كذلك استجابة لطلب ملح للطبقة السياسية الرامي إلى وضعِ قواعد جديدة كفيلة بضمانِ شفافية الانتخابات", لافتا الى أن هذه السلطة "تؤدي دورها بكل حرية واستقلالية من خلال ممارسة كل المهام التي كانت من قبل من اختصاص السلطات العمومية, وهذا تطور غير مسبوق في تاريخ بلادنا".

وفي سياق ذي صلة, أكد السيد بن صالح أن الجزائر "التي ضحى من أجلها الشهداء, تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب". وذكر في هذا الشأن بأن الدولة "مصغية للتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا نحو التغيير الجذري لنمط الحكم والتمكين لعهد جديد قوامه احترام المبادئ الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية", مؤكدا التزامه ب"العمل وفق ما ينص عليه الدستور".

اقرأ أيضا: رئاسيات 12 ديسمبر: رئيس الدولة يدعو الشعب للتجند من أجل إنجاح هذا الاستحقاق "المصيري"